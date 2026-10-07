Shakira confirma que Bizarrap estará en su concierto de despedida en Madrid

Shakira sigue sumando nombres a su gran despedida de Madrid. La colombiana contará también con Bizarrap en el último concierto de su residencia europea, que tendrá lugar el próximo 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en un show especial que ya reúne a algunos de los grandes nombres de la música latina y española.

Tras anunciar la presencia de Maluma, Beéle y Dani Martín, la incorporación del productor argentino convierte el 12+1 en una de las noches más especiales de la residencia de Shakira en la capital. Bizarrap se suma así a este último baile junto a la colombiana, en una actuación para la que todavía se esperan más sorpresas

La relación entre Shakira y Bizarrap ya forma parte de la historia reciente del pop latino. Ambos protagonizaron en 2023 uno de los mayores fenómenos musicales de los últimos años con la 'BZRP Music Sessions #53', una canción que se convirtió en un éxito mundial y que marcó una nueva etapa en la carrera de la artista.

Además de Bizarrap, Maluma, Beéle y Dani Martín serán algunos de los invitados de este concierto especial. Shakira y Maluma interpretarán por primera vez en esta residencia su colaboración 'Agua', mientras que Beéle podría acompañarla con 'Algo tú' y volver a interpretar junto a ella su versión de 'Hips Don't Lie'.

Y todavía podría haber más nombres. Durante la rueda de prensa se confirmó que Shakira contará con más amigos sobre el escenario, aunque todavía no estaban todos cerrados. Ahora, con Bizarrap ya confirmado, la incógnita está en saber quién será el próximo artista en sumarse al 12+1.

El concierto tendrá lugar el lunes 12 de octubre, Día de la Hispanidad, y pondrá el punto final a la residencia europea de Shakira en Madrid. Las entradas para esta última fecha ya están a la venta a través de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.