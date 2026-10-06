Shakira se despide de Madrid por todo lo alto con Maluma, Beéle y Dani Martín

Shakira pondrá el broche de oro a su residencia europea en Madrid con un último concierto el próximo lunes 12 de octubre. Live Nation ha confirmado los detalles de este 12+1, una actuación especial que contará con Maluma, Beéle y Dani Martín como invitados y que servirá para despedir por todo lo alto su paso por la capital.

El último baile de Shakira en Madrid tendrá lugar, precisamente, el Día de la Hispanidad. Después de haber convertido la capital española en uno de los grandes focos de su gira Las Mujeres Ya No Lloran, la artista volverá a subirse al escenario para cerrar su residencia europea con una noche que promete estar repleta de sorpresas.

Durante sus conciertos en Madrid, la colombiana ha contado ya con algunos de los nombres más importantes de la música internacional y latina, entre ellos Alejandro Sanz, Laura Pausini, Manuel Turizo o Dua Lipa. Ahora, el 12+1 será la gran despedida y tendrá como grandes invitados internacionales a Maluma y Beéle, además de Dani Martín como representante del pop español.

La alianza de Shakira y Maluma ha dejado canciones como Chantaje y su reciente colaboración Agua, que ambos interpretarán juntos en directo por primera vez durante esta residencia. Por su parte, Beéle acompañará a la colombiana para interpretar previsiblemente Algo tú, aunque la nota de prensa deja abierta la puerta a nuevas sorpresas. También podría sonar su versión de Hips Don't Lie, que ambos artistas han revisitado recientemente con motivo del 20 aniversario de Spotify.

Dani Martín será el representante nacional en esta última noche. El artista, referente del pop español tanto durante su etapa al frente de El Canto del Loco como en solitario, acompañará a Shakira en el último concierto de su residencia europea en Madrid.

Las entradas para el último concierto de Shakira en Madrid estarán disponibles en preventa este martes 6 de octubre a las 15:00 horas para los clientes de Santander Music. La venta general se activará el miércoles 7 de octubre a las 10:00 horas a través de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés. Una última oportunidad para disfrutar en Madrid del espectáculo de Las Mujeres Ya No Lloran y despedir a Shakira después de una residencia que ha llevado a cientos de miles de fans hasta la capital.