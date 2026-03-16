Shakira tirará la casa por la ventana durante su gira por España: "Construiremos un estadio"

Shakira continúa recorriendo distintos países con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, un espectáculo que ha marcado su regreso a los grandes escenarios tras varios años centrada en nuevos proyectos musicales. El tour comenzó con una extensa etapa por Latinoamérica, donde la artista ha reunido a cientos de miles de espectadores.

Uno de los momentos más destacados de esta gira tuvo lugar recientemente en el Zócalo de Ciudad de México, donde la artista reunió a cerca de 400.000 personas en un concierto multitudinario que estableció un nuevo récord de asistencia en ese espacio.

Mientras el tour continúa avanzando, Shakira ha empezado a ofrecer algunas pistas sobre la siguiente fase del recorrido internacional. La cantante confirmó hace meses que la gira llegará a Europa en 2026 y que España figura entre los destinos previstos dentro de ese calendario.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de sus seguidores es el formato con el que planea cerrar el tour en territorio español. La artista ha adelantado que la producción que prepara para esos conciertos será especialmente ambiciosa y que contará con un elemento poco habitual: un estadio construido específicamente para estas actuaciones.

Según explicó, el proyecto se está desarrollando junto a la promotora Live Nation. "Voy a tirar la casa por la ventana desde cualquier punto de vista porque Live Nation está levantando un estadio especialmente para estos conciertos", afirmó la cantante.

La intérprete añadió que ese recinto llevará su nombre de forma provisional, una idea que ha despertado una gran expectación entre sus seguidores. "Se va a llamar el estadio Shakira", señaló. La artista también dejó entrever que los conciertos en España podrían celebrarse hacia el final del tour, lo que situaría estas actuaciones a finales de 2026 o incluso a comienzos de 2027.

En cualquier caso, Shakira insistió en que el espectáculo está pensado para ser uno de los momentos más ambiciosos de toda la gira. "Eso va a ser de otro mundo, una producción que no se ha visto igual en España", aseguró. Además, adelantó que no se tratará de un único concierto, sino de varias fechas en ese mismo recinto con el objetivo de satisfacer la demanda de sus fans españoles.