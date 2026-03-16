Rosalía se disculpa por sus opiniones sobre Picasso: "No tenía conciencia de que había casos reales de maltrato"

Rosalía ha respondido a la polémica surgida en los últimos días a raíz de unas declaraciones suyas sobre el pintor Pablo Picasso. Las palabras que originaron el debate proceden de un podcast grabado en Argentina el pasado mes de noviembre, en el que la artista reflexionaba sobre la posibilidad de separar la obra de un creador de su vida personal.

Durante aquella conversación, Rosalía explicó que admiraba el trabajo del pintor malagueño y afirmó que nunca le había molestado "diferenciar al artista de la obra". En ese contexto también comentó que disfrutaba de la pintura de Picasso pese a las historias que había escuchado sobre su carácter. Sus declaraciones se difundieron en redes sociales en los últimos días y provocaron numerosas críticas.

Ante la reacción generada, la cantante decidió publicar un vídeo en su cuenta de TikTok para matizar su postura y pedir disculpas. En el mensaje, Rosalía reconoce que habló del tema sin tener suficiente información. "Es importante no hablar de según qué temas cuando uno no tiene suficiente conocimiento", explica en el vídeo.

La artista asegura que, aunque conocía la reputación polémica del pintor, no era plenamente consciente de los testimonios sobre presuntos episodios de maltrato en su vida personal. "Yo pensaba que Picasso era un hombre muy tremendo, lo típico que se ha dicho, que has oído hablar de ello. No tenía conciencia de que había casos reales de maltrato", afirmó.

En el mismo vídeo, Rosalía reconoce que sus palabras pudieron resultar insensibles y pidió disculpas a quienes se sintieron afectados. "Es verdad que me he equivocado, tenéis razón, gracias por decírmelo. Quiero pedir disculpas si hubo falta de sensibilidad por mi parte durante esa conversación y falta de empatía absoluta con esas mujeres y esos testimonios", señaló.

La cantante explicó además que la entrevista en la que surgieron las declaraciones se grabó después de muchas horas de conversación, algo que, según dijo, pudo influir en la manera en que expresó sus ideas.

En su intervención también quiso reivindicar su posición respecto al feminismo. Rosalía afirmó sentir "amor, respeto y agradecimiento" por el movimiento y sostuvo que su forma de vivir, crear música y expresarse artísticamente refleja una postura claramente feminista. Al mismo tiempo, lamentó el clima de polarización que, a su juicio, caracteriza el debate público actual.