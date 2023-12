Taylor Swift, sobre cómo afectó a su salud mental la llamada editada por Kim Kardashian: "Tenía miedo de recibir llamadas"

2023 está siendo, sin duda, el año de Taylor Swift. Desde el anuncio de The Eras Tour hasta el éxito en cada uno de sus trabajos, la estadounidense ha conseguido triunfar en todo lo que se ha propuesto. Por ello, no es de extrañar que Time haya decidido nombrarla Persona del Año, algo que ha llegado junto a una de sus entrevistas más personales hasta el momento, ya que no ha dudado en abrirse con cada una de sus respuestas.

Porque, aunque ahora Taylor Swift se encuentre en lo más alto de su carrera musical, la realidad es que su vida ha estado llena de altibajos desde que saltó a la fama, algo que los swifties han visto ocurrir a lo largo de los años. Pero, si hay un momento crítico en todo este periodo fue el de la llamada con Kanye West y que más adelante Kim Kardashian editó para dejarla como una mentirosa.

Esto es algo que afectó mucho a la salud mental de Taylor Swift, algo que ella misma ha confesado años después en la entrevista de Time, a quien le ha explicado que incluso llegó a tener "miedo de recibir llamadas telefónicas". Además, a raíz de todo lo que supuso esta oleada de odio para ella, terminó alejando a la mayoría de las personas porque "ya no confiaba en nadie". Por suerte, esto es algo que ya ha quedado en el pasado y ahora se encuentra en un punto totalmente distinto de su vida, algo de lo que todos sus fans se alegran.

Por otro lado, Taylor también ha hablado sobre su relación con Travis Kelce, con quien se le ha visto especialmente feliz en cada una de sus apariciones públicas. Hace ya varios meses que la cantante sorprendió a todos al aparecer en uno de sus partidos, algo que muchos creyeron que fue el primer encuentro de ambos, algo que Taylor ha querido desmentir durante la entrevista.

Porque, a diferencia de lo que muchos pensaban, la realidad es que ellos empezaron a salir después de que Travis hablara sobre ella en su podcast, pero decidieron pasar un tiempo "sin que nadie lo supiera" para poder conocerse mejor. Por ello, aunque hay quienes creyeron haber visto su primera cita en aquel partido de septiembre, la realidad es que cuando apareció allí ya llevaban un tiempo saliendo, algo que ella misma ha querido aclarar. Sin duda, ambos consiguieron esconder muy bien su relación hasta el día del partido.