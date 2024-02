Una tiktoker llora tras rayar el coche de su madre por segunda vez: "Me voy a quedar sin herencia"

Hay influencers capaces de compartir cualquier cosa que les pase y que son capaces de hacer viral cualquier situación de su vida no teniendo miedo a reírse de si mismos o de las desgracias que puedan ocurrirles.

Me viene a la mente el desternillante vídeo del tiktoker Oscar Font cortando un pollo que es una de las mayores joyas que ha dado nunca esta red social.

Ahora la protagonista es una joven tiktoker y actriz española Jana Quiles la que se acaba de volver viral tras publicar este vídeo en su cuenta con más de 340.000 seguidores. "Socorro me van a pillar", dice en la descripción de esta genialidad de TikTok que ya han visto 2.3 millones de personas.

Lo que ha sucedido es que estaba intentando aparcar el coche de su madre en el parking cuando ha tenido un encontronazo con una columna.

"Le he rayado el coche a mi madre con una columna porque no sé aparcar y no es la primera vez. Es la segunda vez que me pasa", empieza diciendo la joven agobiada al darse cuenta de lo rayado que ha quedado el lateral del coche.

"La primera vez me perdonó por ser principiante, pero ya la segunda... Puedo decir que no he sido yo, pero es que he sido yo”, asegura entre lágrimas.

"Intento hacerlo bien, pero es que siempre hay una columna que me impide hacerlo", reconoce.

Para intentar levantar su ánimo Jana se compra un helado pero se le acaba cayendo dentro del coche y mientras llora asegura "Hoy definitivamente no es mi día".

Después vuelve al garaje de noche con la intención de arreglar o limpiar la rayadura sin ningún éxito. Primero intenta limpiarla con agua y toallitas y después intenta pintarla con un rotulador pero se da cuenta de que es un desastre y para a tiempo.

"De verdad que yo lo he hecho sin querer. Es que me va a pillar. Me voy a quedar sin herencia", sentencia al final del vídeo.

El vídeo se ha inundado de todo tipo de comentarios. "Rallado dice, le ha hecho un boceto con sombras y todo", dice Raúl Vicente. "Dile que fue la columna que se movía", apunta @Bannete_. "soy conductor profesional y todos hemos tenido alguna vez algo y el que diga que no miénte, quédate que con esas cosas se aprende", le dice @dentropista animándola.