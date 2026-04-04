EN LO MÁS ALTO
Todos los números uno de La Oreja de Van Gogh en España: ¿los recuerdas?
El grupo La Oreja de Van Gogh ha tenido 15 canciones en el número uno en España, desde su primer hit en 1998 hasta el año 2012, cuando logró su último single líder en listas. Estas son todas ellas.
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Soñaré
Fue la primera canción que realmente pegó fuerte en España, después de tener un primer intento con El 28. Llegó al número uno el 7 de noviembre de 1998.
Cuéntame al oído
Aquí ya es probable que a muchos les empiecen a sonar las canciones de la lista, ya que el grupo se dedicó a unir un número uno con el siguiente, arrasando con la competencia.
Cuídate
Una de las canciones más curiosas del grupo, de esas que solo ellos podrían haber creado, con todos sus sellos de identidad.
París
Eligiendo a la ciudad más hermosa del mundo como título, era imposible no acertar.
La playa
Una de las favoritas de los fans, y de las que mejor se ha comportado en tiempos modernos en lo que a streams se refiere.
Soledad
Menos conocida que las demás, pero, aun así, un número uno de la edad de oro de La Oreja de Van Gogh.
Puedes contar conmigo
Y ahora sí, agárrense para ver en esta lista los hits más reconocidos del grupo, cuando explotaron al máximo su fórmula.
20 de enero
Tiene un pico de streams descomunal cada 20 de enero, y que así siga.
Rosas
La más escuchada y recordada de las canciones del grupo.
Muñeca de trapo
Un fenómeno en el país que todavía no ha logrado ser superado por nadie. Una canción con personalidad y carácter atemporal, llena de emociones.
Dulce locura
Está claro que 2005-2006 fue una época de enorme inspiración para los compositores que forman parte de La Oreja de Van Gogh.
En mi lado del sofá
El último hit del grupo antes de dar la bienvenida como vocalista a Leire Martínez.
El último vals
Habría sido fácil desplomarse tras el cambio de voz, pero sorprendieron con uno de sus mayores hits.
La niña que llora en tus fiestas
Un título memorable para uno de los últimos pelotazos del grupo
Cometas por el cielo
La última canción de La Oreja de Van Gogh en llegar al número uno en España… ¡por ahora!
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