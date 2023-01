Agustin51 sigue su lucha contra Auronplay: "Se podría ahorrar algunos comentarios"

Sabemos que hay gente en el mundo streamer que vive por el salseo, por la pasión de dar la nota y sobre todo llevar la contraria de manera airada. ElMillor, Dalas Review y a veces Xokas podrían ser exponentes de esa manera de entender su profesión, pero cada vez va ganando más peso el inesperado berrinche que tiene Agustin51 con Auronplay.

Por poner en contexto, su tremenda rajada en 2021 sobre no estar en Tortillaland "porque no le sale de los huevos" acabó en él pidiendo perdón por un lado y admitiendo que "se le fue la olla" cuando levantó el ESLAND al Enfado del Año a principios de 2022. Las cosas, sin embargo, no han cambiado mucho.

"El otro día vi a Auronplay diciendo literalmente en pantalla, nosequé nosecuántos, no me acuerdo pero como que tenía 100.000 espectadores él sentado en su silla", comenta visiblemente atónito para aplaudir irónicamente poco después."Tampoco hay que decirlo o alardearlo, ¿no?, vamos digo yo, pregunto".

"Yo que no pongo ni los viewers, aquí otros con más pelos en los huevos que una selva, fronteando de viewers en 2023... wtf?". Agus añade que él mismo desconoce sus audiencias, algo posible pero difícil de creer en un mundo tan basado en las mismas. No le puede ir mal con los años que lleva dedicándose a esto, aunque está claro que no llega a números de sus compañeros en la élite.

Con todo, el asunto de las críticas no tiene nada que ver con la simpatía que se profesan. Según sus palabras, "Auron no me cae mal, si lo veo por la calle lo saludo, pero tiene comentarios (como puedo tener yo) que quizá se podría ahorrar. Yo diría que hasta me cae bien". Entonces, ¿de dónde viene todo esto?

Su mención a comentarios desafortunados se refiere a cuando el de Badalona llamó la atención a su colega y compañero de piso Ampeter en una riña durante Tortillaland. Literalmente -esta vez sí- dijo: "Estás muy subidito, y lo mismo te mando una semana a jugar a Fortnite con Agus". ¿Trashtalk o terrible pecado?

El beef, pues, viene de lejos, y no es ni de lejos la primera vez que el sevillano se enfrenta al streamer con más proyección a nivel internacional. "Para mí no debería llevarse el premio a mejor creador porque lleva años haciendo lo mismo" decía Agustín, "salvo una excepción en 2022: me sorprendió que saliera de casa para ir a la Velada del Año 2".

Algo nos dice, por cómo está el percal en redes, que todo acabará con una disculpa pública y una aclaración por todas las partes sobre que están bien, que se respetan y se quieren. Otra cosa será lo que piensen o se digan por privado, si es que el asunto va a mayores. Pero si nadie está mirando, será la típica rencilla de olvidarse en pocos días... hasta que llegue la siguiente, claro.