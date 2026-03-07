Qué hacer si estás teniendo citas con una persona obsesionada con el zodiaco

Compatibilidad

El zodiaco es utilizado habitualmente para predecir la compatibilidad entre dos personas. Si sabes su signo, no está de más que eches un vistazo a vuestra supuesta compatibilidad, especialmente en lo que se refiere a vuestras fortalezas como pareja. Será una gran forma de causarle buena impresión.

Cartas astrales

Puede, incluso, que a esa persona le guste echar un vistazo a tu carta astral. Para eso, necesitarás saber a qué hora naciste, así que pregúntalo y apúntatelo, por si surge el tema. Si en algún momento hacéis tu carta astral, tendrás una buena oportunidad para comentar algunos rasgos de tu personalidad y conectar a un nivel más profundo con tu cita.

Luna y ascendente

Además de tu signo del zodiaco, que en astrología se conoce como signo solar, también hay otros dos signos a los que se da mucha importancia: el signo lunar y el signo ascendente. El signo lunar es aquella constelación sobre la que estaba la luna en el momento en el que naciste, y refleja tu forma de ser a nivel emocional y romántico (por eso, es algo que muchos aficionados a la astrología tienen en cuenta al conocer a una posible pareja), y el signo ascendente es la constelación que había en el punto cardinal este en el momento en el que naciste, y refleja la forma en la que te presentas al mundo.

Respetar sin compartir

Lo más importante en todo esto es que, aunque no compartas esa afición por la astrología, seas capaz de respetar ese interés en la persona con la que estás teniendo citas, igual que respetarías cualquier otra afición.

Fuente de diversión

Si sabes tomártelo de forma positiva, la astrología y el esoterismo pueden ser fuente de momentos divertidos en pareja, y una manera excelente de conocerse mejor. ¡Así que aprende a sacarle partido!