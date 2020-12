Las parejas (y rupturas) que TikTok nos dejó en 2020

Tan nutrido ha estado 2020 en temas parejiles, que es difícil elegir por dónde empezar. Se me ocurre que para evitar el bajó o exceso de alegría empezamos con un ruptura, a la que sigue un nuevo noviazgo, para después otro break-up, para el siguiente un amorío... y así sucesivamente, ¿te parece?

Dixie D'Amelio y Griffin Johnson

Ay las D'Amelio, qué bien y qué mal se lo han pasado este año. La mayor de las hermanas era una de las parejas más populares, pero entre rumores de infidelidades por parte de él, la cosa no sobrevivió al abrasador verano...

Dixie D'Amelio y Noah Beck

Pero tan pronto como se cierra una puerta, se abre una ventana. Puesto que el distanciamiento social no nos ha permitido conocer a mucha gente nueva, Dixie ha preferido quedarse con otro tiktoker grande para que la acompañe sentimentalmente. Obvio, si lo piensas.

Naím Darrechi y Ángela Mármol

Otro joven veterano y exitoso que además también ha sufrido embistes del corazón. Su ruptura más sonada (ha tenido varias) fue con Ángela Mármol, y que salieran unos vídeos de él soltando algunas barbaridades no le sentó bien a su popularidad.

Naím Darrechi y Darian Rojas

Donde dije digo, digo Diego. Naím encontró dentro del mismo gremio a Darian Rojas, mejicana muy relevante dentro de TikTok con la que parece haber congeniado muy bien el español. De hecho, ahora reparte su vida entre los dos países.

Nessa Barrett y Josh Richards

Les costó un poco soltar amarras pero al final contaron en verano que querían centrarse en sus carreras antes que en su relación. Sin embargo la cosa no quedó ahí: se mantuvieron como buenos amigos y últimamente se les ha visto juntos. Esto no se sabe si es un "somos pareja" o "no lo somos", cosas que ambos han mantenido en momentos diferentes.

Bryce Hall y Addison Rae

Les costó confirmarlo pero ya está más claro que el agua. Fue en noviembre cuando airearon lo suyo, con algunos momentos muy románticos a nivel profesional y personal.

Charli D'Amelio y Chase Hudson

Del amor al odio y del odio al amor. El momento más embarazoso de Charli fue con su sonora ruptura de Chase, y algunos rumores apuntan ahora a que están más juntitos de lo normal. Hasta 2021 nos tememos que nos quedamos con la duda.