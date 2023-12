La absurdamente divertida conversación por Whatsapp entre dos amigos argentinos: "En inglés"

En Twitter todo puede llegar a viralizarse por diversos motivos, pero si hay algo que garantiza miles de likes y de retuits en una publicación es que sea graciosa. No todo lo que nos encontramos a diario mientras hacemos scroll nos consigue hacer reir, por lo que soltar una carcajada tiende a traducirse en, como mínimo, tocar el icono del corazón.

Por eso existen cuentas como @JURIOBOLUDO, cuya labor en la red social es compartir publicaciones divertidas, recopilando capturas de pantalla con las conversaciones no solo más graciosas, sino también surrealistas y absurdas. Tres cualidades que reúne uno de sus posts recientes más virales.

Este chat de Whatsapp entre dos amigos, el cual empieza con un simple "cómo estás" y no se extiende durante más de dos minutos, se ha llevado 23 mil likes y va camino de los 900 retuits.

A ese "cómo estás" que envía la persona que hizo la captura, su amigo le contesta: "Good, ¿y vos?". "Fine", le responde su compañero, siguiéndole el juego de meter una palabra en inglés sin venir a cuento.

"Tomando mates con la vieja, ¿vos?, le dice en los siguientes mensajes. Y es precisamente lo que le responde su amigo lo que le termina cortocircuitando el cerebro al primero: "En inglés".

Pensándose que su amigo le estaba proponiendo seguir con la broma de los mensajes bilingües, no duda en su respuesta. "Bueno perdón", se disculpa, y acto seguido se corrige a sí mismo y le suelta: "taking mates with the vieja".

Y sin ningún "jajaja" de por medio para amortiguar el golpe, su colega, que debió llevarse las manos a la cabeza en cuanto leyó el mensaje, le explica que en ese momento estaba en clase de Inglés: "Pelotudo, estoy en inglés".

En las respuestas al post, montones de usuarios han repetido la frase estrella de la conversación: "Taking mates with the vieja". Sin duda una frase que es imposible decir con un gesto totalmente serio.