La aplaudida reflexión de un estadounidense que ha vivido en España: "Se trabaja para vivir, y no se vive para trabajar"

Ya sabemos bien que cuando se viaja a otro país para vivir se producen importantes choques culturales. Aunque podamos pensar que dos países se parecen, la realidad es que son muy distintos. Hoy hemos conocido algunas gran diferencias entre nuestro país y Estados Unidos gracias a este tiktoker que trabaja en el país americano.

Se trata de @nbosshabes21, un joven que trabaja en una tienda en el país americano y ha coincidido en su negocio con una mujer que estuvo viviendo en España. El joven le cuenta que él también había vivido en nuestro país y comienzan a conversar sobre cosas que les habían llamado la atención durante su estancia en este país. Le explica a la mujer que había vivido dos años y medio en España porque comenzó a dedicarse al fútbol profesional; para la sorpresa del joven, la clienta le cuenta que ella también se trasladó a España porque le habían hecho una oferta a su hijo para jugar al fútbol. Sin embargo, la mujer continúa explicando que no se pudo quedar en España a vivir porque le pedían tener medio millón de dólares.

El tiktoker le pregunta si ha vivido algún shock cultural, a lo que la mujer le responde que una de las cosas que más le impactó fue que la gente fumaba mucho. Además, añade que también le impresionó que cuando pedía pizzas no las trajeran cortadas. Por su parte, el joven especifica que lo que más le impactó fue la siesta, "Cierran a mitad del día para volver a casa y descansar. Es muy loco", explica.

Por su parte, otra de las cosas que más le llaman la atención de nuestro país y que no podía faltar en esta conversación es el horario de las comidas, pues se come muy tarde. El tiktoker indica que al principio no le gustaba, pero que al final se acostumbró e, incluso, le ha terminado gustando más que el horario estadounidense. Además, al final hace una importante reflexión: "Allí entienden que se trabaja para vivir, y no que se vive para trabajar, como aquí". De esta manera, su interlocutora ha afirmado que otra de las cosas que le impactaron es que en nuestro país no se trabajan los findes de semana. "Allí sí que saben vivir", sentencia la mujer.

El vídeo ha conseguido 75 mil reproducciones y cientos de comentarios. Entre ellos, destacan los mensajes de españoles criticando lo que habían dicho sobre la siesta en el vídeo: "Mi siesta: Llegar del trabajo, comer, poner lavadoras, planchar, ir a recoger a los niños al cole, llevarlo a extraescolares, volver al trabajo....", "Lo de que se cierra todo por la siesta es más mito" o "No ha entendido el concepto de siesta, no se cierra para echar la siesta, se cierra para comer…".