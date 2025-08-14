El bonito gesto de Chris Martin con un seguridad de un concierto de Coldplay que ha revolucionado las redes"

Los conciertos de Coldplay son conocidos por su energía y sorpresas durante el show, pero lo que jamás imaginó un guardia de seguridad era que su turno rutinario acabaría con una fiesta junto a Chris Martin. En pleno concierto, el vocalista de la banda decidió bajar las escaleras del escenario para interactuar con el publico. Pero en lugar de elegir un fan, se acercó a un guardia de seguridad que vigilaba la zona. Sin dudarlo, el cantante le hizo una señal para que subiese al escenario con él.

Ya arriba, Martin le colocó una máscara en la cabeza, como parte del espectáculo, mientras el guardia permanecía con los brazos cruzados, aún en “modo trabajo”. El cantante, le pidió con gestos que se relajara y bailara.

Fue entonces cuando el guardia rompió el hielo y no dudó en sacar los “pasos prohibidos”, moviéndose al ritmo de la música y provocando que el publico lo animara con gritos y aplausos. Los móviles de la gente no tardaron en inmortalizar el momento y llegar a miles de visualizaciones.

En cuestión de minutos, el video inundó las redes con comentarios como "señor, usted entendió todo" o "él está en el lugar correcto, en el momento adecuado y sabe como moverse por el escenario"

Una vez más Coldplay demostró que cada uno de sus conciertos trae consigo una dosis de sorpresas que él publico adora, y que hasta los guardias de seguridad pueden robarse el show.