Cómo se pintan los platos en las fábricas: el vídeo viral que ha alucinado a todos

¿Alguna vez te has quedado mirando uno de los platos que tienes en casa y te has preguntado cómo pudieron pintarlo con tanta precisión? No muchos son capaces de imaginar la técnica que se esconde detrás de las impresiones de muchas de las vajillas que se pueden comprar en las tiendas, pero tiene un nombre: se llama tampografía, y es uno de los métodos de fabricación más hipnóticos que se hayan visto jamás. Un vídeo que muestra una recopilación de estos procesos de pintado ha conseguido hacerse enormemente viral en Twitter y sorprender a millones de personas.

La tampografía se sirve de un molde de silicona diseñado específicamente para un dibujo y un tamaño concretos. Aunque las fábricas más sofisticadas se sirven de ellos para colocarlos en una cadena de producción muy elaborada, todavía son muchos los pequeños artistas que los utilizan para realizar impresiones en sus productos: camisetas, tazas, cuadernos… Mientras sean diseños que requieran de una sola tinta, puede utilizarse.

Algunos de los ejemplos de este vídeo muestran, incluso, cómo hay fabricantes que combinan dos diseños de moldes de silicona diferentes para poder hacer impresiones en varios colores. Sin duda, quienes más talento tienen son las personas que se encargan de colocar y retirar los platos uno detrás de otro para que la cadena de producción sea lo más eficiente posible. ¡Un trabajo de precisión que sería demasiado estresante para muchos!

Como no podía ser de otra manera en Twitter, hay quienes han bromeado con estos moldes de silicona tan curiosos, ya que les recordaban a cosas que nada tienen que ver con la tampografía. ¡Pero al menos ahora ya saben de dónde salen todos esos cientos de platos que se acumulan en los estantes de las tiendas!