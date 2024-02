El horrible comentario de una señora a una madre en un parque: "Uno de lo momentos más desagradables de mi vida"

Las redes sociales se han convertido en una plataforma para contar el día a día de los tiktokers. De esta manera, también es un método para denunciar diferentes situaciones que han vivido. Por ello, la tiktoker @albagata0 ha compartido un vídeo en el que narra lo que le ha sucedido con una señora en el parque mientras estaba con su hija.

Alba es una chica de 30 años que sube vídeos a esta red social con su pareja y su hija. Muestra su día a día como madre y como mujer. Sin embargo, parece que no todo el mundo ve estos vídeos y no saben que tiene una hija. En este vídeo del que hablamos comienza explicando que ha vivido uno de los momentos más desagradables de toda su vida.

"Estaba en el parque con mi hija y se me ha acercado una señora joven y me ha preguntado: "¿Tú eres la mamá de ella?". Y he dicho: sí, soy la mamá", comienza el relato. Hasta aquí parece todo normal, sin embargo, después esta señora le dice que es muy joven, pero que las canas que lleva le echan más años encima.

Pero la historia va más allá aún. "Y, no contenta con ese comentario, que ya de por sí es desagradable, me dice la señora: vamos, mi hija que es peluquera te echaría un tinte por todas esas canas, porque así por lo menos estarías decente", continúa la tiktoker.

Alba se quedó tan sorprendida con ese comentario que decidió responderle. "Pues, señora, espero que usted nunca condicione a sus hijas como lo está haciendo ahora mismo. Y me he ido", sentencia la joven en el vídeo.

Esta publicación ha superado las 210 mil reproducciones y muchos usuarios han querido mostrar su apoyo a la joven con sus comentarios. Destacan algunos como "Yo soy tu y le digo: quieres saber dónde tengo también canas?" o "Ah pero son canas?? Pensaba que era como tinte y que llevaba degradado o algo así, se ve chulo".