Iker Casillas y Twin Melody: el crossover más WTF de TikTok

El que fuera nuestro favorito particular para ganar el premio al tiktoker más disruptivo de 2022 no ceja en su empeño de reírse de sí mismo. Hablamos, claro, de Iker Casillas, empeñadísimo en quitarse de encima la imagen de futbolista de élite y muy centrado en una vida paralela a sus todavía numerosos compromisos deportivos.

Su faceta tiktoker escandaliza a leyendas del fútbol de la talla de Fernando Hierro: "Eres un ridículo, eres un antiguo que va de moderno y estás haciendo el ridículo, vuelve a ser normal por favor". Esto lo sabemos gracias a un clip que subió el propio portero, abrazando completamente cómo se ha convertido en un meme con patas.

No va a ayudar a sus haters verle interactuando (o sea, bailando) con las reinas españolas de TikTok: Twin Melody. Las inconfundibles gemelas han convencido -no es que sea muy difícil- a Casillas para que se marque un bailecito de esos en los que parece que unas sobrinas sacan a su tío el caradura a la pista en una boda. No sabemos el contexto seguro, pero a Iker no se le ve demasiado incómodo pese a que paraba balones mucho mejor que coordina coreos.

Las guipuzcoanas están de promoción por su inminente candidatura a representar a España en Eurovisión previo paso por el Benidorm Fest, certamen que desde el año pasado ha cobrado una importancia mayúscula en el mundo de la música. Podemos esperar multitud de crossovers del estilo durante los próximos días.

Por su parte, Casillas sigue con su estatus de mito e imagen de varias marcas y organizaciones deportivas, sin dejar de lado su carrera como streamer. No ha despegado al nivel del Kun Agüero o Luis Enrique, pero 75.000 seguidores, para la frecuencia y contenidos que suele tocar, no están mal. Últimamente, y gracias a la Kings League, se le puede ver en debates animados con la actualidad del torneo de Piqué, y todavía tiene opciones de meter a su club entre los finalistas.

De lo que estamos seguros es que sus eventuales apariciones en redes siguen causando una extrañísima mezcla de admiración, cringe, sorpresa y WTF, una buena estrategia para que sigan hablando de ti. Y no descartes que todo esto sea improvisado y por el cachondeo, a él se le nota que disfruta incluso bailando como un pato.