La influencer que se ha hecho viral por contar cuánto ha costado su boda: "Llevo 60.000 euros gastados, con colaboraciones"

No son pocas las ocasiones en las que un influencer se ha hecho viral por hacer declaraciones que están totalmente desconectadas de la realidad del populacho (AKA, tú y yo). Desde las enormes casas que construyen hasta las vacaciones de ensueño que realizan varias veces al año, no son precisamente el ejemplo más 'relatable' para sus seguidores. En esta ocasión, una de estas influencers se ha hecho viral después de compartir sus pensamientos al respecto del coste de las bodas.

La protagonista es @iammarieta_ y lo divertido de este clip del podcast lainfluencia.show es que la influencer tenía la intención de sonar empática: ¿cómo lo hace la gente común para casarse, si hay que desembolsar decenas de miles de euros para lograrlo? Porque, en su caso, son más de 60.000 euros los que lleva gastados en su boda, y eso que muchos de los detalles los está adquiriendo a través de colaboraciones con marcas o empresas. Por suerte, X se ha encargado de darle la respuesta: el común de los mortales apenas gasta unos pocos miles de euros en su boda.

Porque, aunque en el entorno influencer todas las bodas sean en entornos de fantasía, con cientos de invitados y numerosos momentos memorables (y costosos), en lo que a las bodas del proletariado se refiere, un casamiento en un ayuntamiento local y una comida en un restaurante normalito es, más bien, la norma. Como mucho, habrá quien se encargue de conseguir un DJ para que amenice la noche; pero los más modestos se conformarán con una playlist preparada.

Como no podía ser de otra manera, cientos de personas han comentado este clip, y a la influencer le ha caído la mundial. Pero, al menos, habrá que reconocer que su comentario partía de la empatía con las personas que no tienen tantos recursos; ¡no se puede decir lo mismo de la mayoría de sus compañeros de profesión!