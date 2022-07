El mejor vídeo de alguien aparcando que vas a ver nunca

Más información Un usuario de TikTok se hace viral por su explicación de cómo debemos aparcar

Una de las partes más difíciles (por no decir el más complicado) es el de conseguir a prender a aparcar. Muchos alumnos candidatos a obtener su carné de conducir a menudo no consiguen aprobar por no saber estacionar el vehículo.

Eso sí, con práctica, todo puede acabar superándose. Conforme le vas cogiendo el truco al coche, lo de aparcar viene rodado (nunca mejor dicho).

Sin embargo, hay algunas personas a las que ni con miles de intentos de aparcar consiguen dominar la técnica. Precisamente, un vídeo sobre una mujer tratando de estacionar su coche es lo más visto de esta semana en Twitter.

La publicacion ha sido resubida por @tatianotzin, alcanzando más de 12,3 millones de visualizaciones y más de 212.000 'me gusta'. Aunque el vídeo pertenece a @viralvideoss1, ha sido Tatianotzin quien ha dado el empujón que necesitaba.

En el vídeo aparece una mujer tratando de aparcar su coche en una plaza con bastante espacio. Es más, como no consigue estacionar por su cuenta, llega a contar con la ayuda de una chica que tenía su coche aparcado al lado.

Finalmente, y tras un minuto de vídeo acelerado, la mujer consigue aparcar. Aunque casi dé al coche de la otra chica que la había ayudado. Ambas se dan un abrazo por haber logrado superar la ardua misión y la compañera acaba yéndose, lo que podría haber facilitado la forma de aparcar a nuestra protagonista.

Este tuit se ha difundido como la pólvora, recibiendo hasta más de 12.000 'tweets citados'. Una de las respuestas más virales que ha recibido el vídeo es una mención de @ErenMoZa mostrando una técnica para aparcar entre dos coches.

El usuario @reaver56 complementa el tuit con un vídeo gracioso de un coche siendo tragado por la tierra:

