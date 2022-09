Muestra su rutina laboral en TikTok y acaba grabando su despido

TikTok es una plataforma muy amplia en la que podemos ver desde recetas, ejercicios y animalitos, hasta vídeos sin sentido; pero hay un tipo de vídeo que funciona muy bien: los vlogs. Si has esquivado este término hasta ahora y no sabes qué es, te lo resumimos: mostrar tu día a día en formato audiovisual.

Hay quienes ponen en duda que las vidas de los vloggers sean tan bonitas y perfectas, y Ashleigh Carter ha llegado para ser la excepción a la norma. Esta joven se ha hecho viral tras mostrar en uno de sus TikToks, no solo su día a día, sino también, de manera inesperada, su despido.

El vídeo comienza con Ashleigh arreglándose para ir a trabajar, de lo más feliz mientras se peina y muestra su outfit. Pero de pronto ella misma dice: "Este video es de coña… Pasa un día conmigo en el que no tenía ni idea de lo que me iba a pasar al llegar a la oficina".

"Oh, ahí está mi ordenador que no voy a volver a ver", bromeaba la vlogger, mientras mostraba tanto su oficina como su rutina. "Ahí estoy esperando que me revisen una cosa y… Ja-ja, estaba bromeando, me han despedido". Así concluye el maravilloso día de Ashleigh.

El vídeo, que acumula más de 700k visitas, está inundado de mensajes de ánimo, e incluso de alguno que se alegra de que haya dejado de trabajar para esa empresa. ¡Esperemos que Ashleigh encuentre trabajo pronto y nos lo cuente en uno de sus vlogs!