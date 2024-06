La polémica de un argentino en España comprando fruta que ha incendiado las redes: "¿El culpable soy yo?"

Como ya hemos demostrado muchas veces, las costumbres de los países son muy diferentes entre ellos. Pero claro, esto solo lo puedes descubrir cuando emigras al extranjero y descubres que gestos tan simples como tocar la fruta pueden provocar un gran debate entre naciones. Esto lo ha demostrado un argentino que acaba de mudarse a Valencia a vivir y que le ha sucedido algo muy curioso.

El tiktoker argentino se trata de @odelhc y explica: "Acabo de llegar a Valencia tuve mi primer problema con una valenciana. ¿El culpable soy yo? ¿La culpable es ella?", se pregunta el joven. Explica que se encontraba en la frutería con su mujer comprando y mientras tocaban las verduras y frutas para ver cuál estaba más madura, apareció una señora. "Detrás de mí viene una señora que yo no conozco, y por cierto que no trabaja allí, y me agarra y me da un guante-bolsa de esos que protegen y me dice en español: aquí usamos bolsas para tocar las frutas", indica.

Sin embargo, explica que no le hizo caso y continuó buscando fruta para comprar. Pero de lejos vio que esta señora le comentó al dueño de la tienda que el tiktoker estaba tocando la fruta sin guantes. El argentino decidió contestarle a esta mujer: "Estamos tocando la verdura, pero yo me lavé las manos. ¿Usted no se lava las manos?". Ella le respondió que el hecho de tocar todas las frutas es una falta de sanidad.

Pero el chico decidió contraatacar y añadir: "¿Falta de sanidad? Y a mí me parece una falta de respeto que usted esté hablando de las personas a sus espaldas". Sin embargo, el problema surge cuando la mujer se da cuenta de que el tiktoker hablaba español, pues la señora creía que era extranjero y hablaba otro idioma. Entonces, esta mujer le contestó que le daba igual que hablara nuestro idioma y le volvió a repetir que usara guantes.

Entonces la señora lo intenta convencer diciendo que era un asunto del Ministerio de Sanidad, y el chico le preguntó si ella trabajaba para este ministerio. Para sorpresa de él, le respondió que sí. "De verdad, no estoy dispuesto a aceptar este tipo de comportamiento y mucho menos de alguien que yo ni conozco", continúa el argentino.

Sin embargo, el tiktoker confiesa que le gusta el conflicto y las discusiones. Además, termina el vídeo lanzando una pregunta: ¿debería ser uno lo suficientemente idiota para decirle a una persona que uno no conoce que aquí se hace cosas de una manera en la cual en realidad no se hacen y en realidad no tienen sentido? "Porque, ¿de verdad tú crees que nadie con las manos sucias han tocado estas frutas desde que llegaron?", sentencia el tiktoker.

Pero este vídeo ha sido muy criticado. Ha sido visto por más de 47 mil personas y ha recibido muchos comentarios. La gran mayoría de ellos defienden a la señora: "pues la razón ........la tiene la señora en Valencia y en toda España" o "te pones guantes porque todo lo hacemos y me da mucho coraje quien la toquetea". Además, algunos se han atrevido a comentar que debe adaptarse a las costumbres de nuestro país: "de toda mi vida he escuchado que donde fueras haz lo que vieras, tienes que adaptarte a las normas de cada sitio. es una cuestión de educación!!!!!".