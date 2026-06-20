Por qué las gorras tienen un botón en la parte superior

Estamos en verano y el vestuario cambia. Las gafas de sol se ven cada vez más y son muy necesarias en paseos a pata o incluso conduciendo. Tenemos que protegernos de los efectos del astro que da nombre a nuestro sistema, así que echarse crema también es necesario. Y, sobre todo si eres joven, es muy probable que utilices una gorra. Hay varios diseños según su construcción, pero la gorra clásica tiene un elemento común que pasa desapercibido normalmente. Se trata de un botón situado justo en la cima, en lo más alto del cubrecabeza. ¿Por qué existe? ¿Cuál es su propósito?

Lo cierto es que es una herencia de hace más de 150 años. Las gorras clásicas se construyen juntando diversas partes. No solo tienes la visera, sino que la parte que conecta con tu cabeza está construida por varios paneles. Normalmente son seis, aunque hay modelos con cinco paneles. Si los juntas sin más, surge un problema: al coser se cruzan en el mismo punto central y esa zona se convierte en un punto débil. Es, además, una zona muy fea si la dejas con los hilos ahí puestos. Era necesaria una solución y esta llegó con el botón que es hoy protagonista.

Está formado por dos piezas: la superior que cubre todo y la inferior que es como un cepo. Las máquinas que se usan para tejer gorras aprietan fuerte el uno contra el otro y terminan de dar la forma clásica que todo el mundo conoce. Eso sí, verás que hay gorras que no tienen ese botón. Se debe a que se construyen de otros modos que evitan ese punto de convergencia de costuras. De paso, a nivel de diseño, les da un estilo diferente más llamativo para otras personas. Pero, cuando lleves una gorra de las de toda la vida y notes el botón, ahora sabrás que es una solución muy eficiente casi tan vieja como el propio accesorio.