¿Qué ha pasado con Ocelote y Xokas en Twitter Spaces? La polémica, explicada

Es una pena ver a alguien tan carismático como Carlos Rodríguez, alias Ocelote, perdiendo el norte en un Spaces. La opción casi radiofónica de Twitter fue el escenario de la final caída en desgracia del que fue un completo referente en los deportes electrónicos españoles, primero como jugador, y después como fundador de G2 Esports, el auténtico primer hogar del Ibai que conocemos hoy en día.

''La visión de Andrew Tate sobre las relaciones entre hombres y mujeres es mucho más sana que la de la mayoría de la sociedad occidental'', dice, y se queda tan ancho después de que su amistad con el exluchador y reconocido misógino fuera el motivo por el que dejó de ser el consejero delegado de su club. "No puedo hablar de ello, pero me obligaron a pedir disculpas".

Se da el hecho de que me crucé con él por primera vez en 2017, y entonces me pareció una fuerza de la naturaleza por su verborrea casi incontenible. Le siguieron muchas veces en cara a cara, y siempre tuvo un punto de moderación que ya no conoce seis años después. "El mayor problema de la humanidad es la falta de testosterona" o "que haya demasiados hombres femeninos" parece una salida del tiesto histórica para un aficionado tan grande al trashtalk. Pero no la única, ni de lejos.

Lo de que Arabia Saudí no respete los derechos humanos le parece "una representación errónea de la realidad", o que las mujeres y los hombres se producen para que estos últimos "ganen estatus si ellas son lo bastante atractivas" son clavos en un ataúd que parece haber empezado a construir con la separación de su mujer hace unos meses. Si en septiembre esta le defendía, habría que ver cómo reacciona a los últimos comentarios.

Sin que nadie lo viera venir, fue Xokas el que se metió en el Spaces para aportar coherencia a la conversación. Tras conceder que había oído alguna vez su nombre aunque no sabía "qué cara tiene" el lucense, se refirió a la actualidad social de nuestro país como alguien como no está al día: "Gran parte de España es casposa, rollo Telecinco, y no sé mucho de lo que hay allí ahora mismo por eso". ¿Otro punto en común con Tate?

"Aun pensando que eres el GOAT en lo tuyo (dice Xokas en un inglés muy bueno) creo que te equivocas en algunas cosas sobre las mujeres". En su opinión, "tratar a las mujeres como algo de tu propiedad", algo que Andrew Tate casi dice con esas mismas palabras, "no está bien". Respuesta de Ocelote: "En mi mundo real las cosas funcionan de otra manera".

No sé Rick, creo que toda la admiración que se puede conseguir con muchísimo esfuerzo, años de trabajo y destacando por encima de los demás en algunas áreas se puede derrumbar en un suspiro o en varios. Si el mejor rapero del mundo está desatado a niveles absurdos y cambia su dignidad por decir lo que le da la gana, ¿por qué no íbamos a ver a otras celebridades canjeando reputación por libertad? Uno más en la lista de gente adicta a la polémica.