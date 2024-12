Una rata en la butaca: la surrealista experiencia de una chica en el cine

Ir al cine suele ser una experiencia relajante, pero para Jimena Guvi, una usuaria mexicana de TikTok, su visita fue todo menos común. Durante una proyección en una sala casi vacía, la joven se encontró con un inesperado acompañante en la butaca de al lado: una pequeña rata que la observaba con aparente tranquilidad.

La usuaria, conocida en TikTok como @jimena.guvi, no dudó en documentar el momento y compartirlo en un video que rápidamente se viralizó. En el clip, Jimena escribe en tono jocoso: "Tienes un acompañante en el cine", mientras muestra al roedor asomándose por el asiento. Con humor, añadió en la descripción: "pedacito de queso para chefcito. Se estaba comiendo conmigo mi hot dog y estoy embarazada".

El peculiar video no tardó en acumular cerca de cuatro millones de reproducciones y más de 220.000 me gusta. Las reacciones de los usuarios fueron variadas: algunos no pudieron contener la risa y dejaron comentarios ingeniosos como "Menos mal no fue viendo Ratatouille sino hubiera pensado que era 4D" o "Nuevo temor desbloqueado". Otros, sin embargo, mostraron preocupación por las condiciones de higiene en los cines.

La presencia del roedor ha abierto un debate sobre la limpieza en los espacios públicos, especialmente en lugares cerrados como las salas de cine. Si bien algunos usuarios se tomaron la situación con humor, otros cuestionaron la responsabilidad de los establecimientos en garantizar ambientes libres de plagas. Desde luego, el caso de Jimena ha demostrado una vez más el poder de las redes sociales para convertir situaciones cotidianas en fenómenos virales. Aunque no todos los días se tiene un acompañante inesperado en el cine, el episodio ha dejado en claro que hasta las experiencias más insólitas pueden generar tanto risas como reflexión.