Su ex le tatuó la cara de la chica con la que le engañaba sin que ella lo supiera

Cuando uno sale con una persona suele confiar en esta no solo en el ámbito personal, sino también en el profesional, motivo por el que, si trabaja como tatuadora, preferirá ir a su estudio antes que al de un desconocido. Pero, aunque esto suele ser la mejor opción, hay ocasiones en las que algunas personas terminan arrepintiéndose porque descubren que su pareja no era tan buena como se pensaban. Y esto es precisamente lo que le pasó a la tiktoker Jazzklassy, a quien su exnovio le tatuó en el brazo la cara de la chica con la que la estaba engañando.

Esto es algo que ella no sabía en el momento de tatuarse, motivo por el que quiso que él hiciera un diseño propio de Lilith, ya que no se conoce el rostro de este personaje bíblico. Por ello, confió plenamente en él y, cuando le presentó el dibujo que había hecho, ella aceptó el rostro que le había dado sin pensar que hubiera algo oculto en este diseño. Pero, tan solo unos meses después, él terminó rompiendo con ella y confesándole que había estado engañándola todo ese tiempo con su exnovia.

Aun así, en ese momento no le dijo nada sobre el tatuaje, por lo que no lo descubrió hasta que ella misma encontró el TikTok de su ex al intentar saber quién era, momento en el que se dio cuenta que tenía el mismo rostro que la Lilith de su tatuaje. Pese a ello, al principio no estaba segura de si era cosa suya o no, por lo que quiso preguntárselo a sus amigos, quienes le confirmaron que, tal y como ella pensaba, ambas tenían la misma cara.

A pesar de ello, confiesa que no hizo nada al respecto ni se vengó de él por haberle hecho eso, ya que tampoco supo qué hacer en ese momento. Y, precisamente por este motivo, ha optado por pedir consejo a los espectadores, ya que no sabe si serviría de algo denunciarle por algo así, o si simplemente tiene que aceptarlo y olvidarse de ello.