Una turista pide kétchup para echárselo a una pizza en Italia y la reacción del camarero es demoledora

La gastronomía es una parte fundamental de la identidad de un lugar, pero TikTok ya nos ha demostrado más de una vez que hay sitios que se la toman más en serio que en otros.

España es claramente uno de esos países en los que tenemos un cariño especial a nuestros platos y a la forma de prepararlos.

Y aunque nos encante discutir sobre si la tortilla debe quedar de tal o cual manera, no hay nada que nos una más que criticar a alguien de fuera por cocinar mal una paella.

Otros a los que no les gusta que les digan como tienen que hacer sus platos son los italianos, para quienes, entre otras cosas, es impensable cortar la pasta.

Pero si hay una cuestión peliaguda es la de la pizza, un alimento que se prepara prácticamente en todos los rincones del mundo y a la que cada cultura le ha dado su toque.

Sin embargo, para un italiano la verdadera pizza es la que se hace en Italia. Por eso es tan mala idea ir a un restaurante de allí y hacer una pregunta como la que hizo la tiktoker @michellekatzd a un camarero.

"Disculpa, ¿Puedo pedir kétchup y un capuccino?", le dice al hostelero en italiano, señalando su pizza. Su respuesta es inmediata y se la lanza con total seriedad: "No, no, ¿kétchup en la pizza? No".

La tiktoker le trata de preguntar por qué, pero él inmediatamente se da la vuelta y se niega a seguir contestándole.

Claro que esto se trataba de una broma, ya que la usuaria buscaba la reacción del empleado porque sabía que, conociendo a los italianos, iba a ser brusca.

De lo que no dice nada es del capuccino, aunque lo más seguro es que tampoco se lo trajese. Como en España, el café no tiene sentido pedirlo si no es después de comer, en la sobremesa.

En los comentarios del tiktok, mucha gente ha aprovechado para confesar lo que para lo italianos serían pecados culinarios en toda regla. "En Colombia le echamos miel y piña a la pizza", comenta un usuario.

En general, la opinión parece estar dividida entre los que entienden al camarero por defender la comida de su país y los que creen que el cliente debería tener derecho a lo que pida, ya que es quien paga.