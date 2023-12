Es vegetariana y se enamora de un carnicero: una historia de amor imposible que se ha hecho viral

Hay historias de amor que tienen digna comparación con la de Romeo y Julieta, pero por razones mucho más modernas, y la que vamos a contar hoy es una de ellas. Esta tiktoker ha conseguido hacerse megaviral por grabar en directo un flechazo que tuvo con un chico al que no conocía, y muchos de los que se han cruzado con su vídeo han sentido una gran admiración por su forma tan valiente de enfrentarse a esta situación. La parte divertida de toda esta historia es que ella es vegetariana y él es carnicero, así que el punto de partida de la relación es, como mínimo, complicado desde el punto de vista ideológico.

Según ha explicado la tiktoker, nunca había visto a ese chico a pesar de que trabajase en una carnicería cercana a su casa, porque ella no consume carne. Como no se le ve en cámara, no podemos saber hasta qué punto era guapo el chaval en cuestión, pero si inspiró a la chica a hacer un vídeo así, está claro que debía de tener su atractivo. Lejos de amedrentarse, ella decidió que volvería al local y le daría su número para que pudiesen quedar y conocerse; pero, eso sí, sin hablar de forma demasiado gráfica de su trabajo.

Bien se sabe que la creación de contenido es una profesión que lleva a las personas a expresarse de forma más exagerada de lo normal, y es muy posible que esta tiktoker diese mucho bombo al asunto para poder crear un vídeo que enganchase a su audiencia. Seguro que el carnicero en cuestión le pareció guapo, pero habrá que ver si realmente acaban quedando, tal y como se expresa al final del clip.

Al margen de si esta historia de amor incipiente consigue tener éxito o no, lo que sí está claro es que esta chica se ha ganado unos cuantos admiradores por su decisión a la hora de declarar a este carnicero el flechazo que había sentido. Y, si no sale bien, esperemos que al menos consiga, como ella misma ha dicho en el vídeo, que le dé un poco de "nalga y chorizo".