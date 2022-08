El vídeo de unas amigas de fiesta junto a unas botellas de alcohol con la alarma puesta que ha generado debate en TikTok

Más información Acude a la policía para denunciar el robo de su coche y recuerda que lo había aparcado en otro lado

Hay muchos vídeos de Tik Tok que esconden secretos. Algunos de ellos, muy perturbadores. Otros, muy graciosos. Un ejemplo muy bueno son los típicos vídeos sobre conductores cantando mientras exceden el límite de velocidad. Pues bien, una de las últimas personas que ha querido pronunciarse sobre una publicación musical con un posible robo es el tiktoker y streamer @elsanxez.

El vídeo en cuestión, publicado por @josejimene17flamenco, muestra un grupo de mujeres interpretando el tema de 'Te felicito' (Rauw Alejandro y Shakira) en una fiesta. Sin embargo, todas las miradas van a las botellas de alcohol que tienen puestas en la mesa. Cada una de las botellas todavía tienen puestas la alarma del supermercado. Con lo cual, de aquí solo se puede sacar una conclusión: Han sido robadas.

En cuanto el tiktoker vio la publicacion, quiso criticar y denunciar el robo a través de su tik tok. Eso sí, de una forma totalmente irónica y divertida. "Fíjate tú que dato más curioso que, después de comprar las botellas, le han vuelto a poner las alarmas", comentaba @elsanchez.

Además, el streamer añadía: "lo mismo es que hay una promoción en los supermercados y yo no me he enterado. Vente con cuatro amigos y te llevas una botella gratis".

Como era de esperar, la publicacion de @elsanxez se ha viralizado, llegando a superar los dos millones de reproducciones y los 160.000 'me gusta'.

Muchos de los comentarios siguen el estilo del tiktoker. Un ejemplo de ello lo tenemos con la respuesta que ha dejado el usuario @albaindia16. Ya sabemos aquí que el precio de los hielos se está yendo por las nubes, por ello @albaindia16 hace la siguiente pregunta: "una duda lo de los hielos lo venden en algún lado o también irá en la promoción?".

