Un elefante salvaje ataca un coche mientras intenta abrir las puertas en busca de comida

El enorme macho, llamado Phi Diao, se adentró en una carretera y comenzó a hurgar entre los vehículos estacionados en Nakhon Nayok, Tailandia.

Las imágenes muestran a la bestia bloqueando la carretera antes de usar su trompa para curiosear dentro de los coches aparcados a un lado del camino el pasado 1 de julio.

Momentos después, el gigante de cuatro toneladas agarra con su trompa la puerta del SUV blanco, haciendo que el vehículo bote violentamente mientras los visitantes, atónitos, lo observan desde una distancia segura.

A continuación, se ve al elefante sacando una bolsa de plástico del interior del vehículo para luego zamparse la comida que encontró.

Tras satisfacer su apetito, Phi Diao regresó tranquilamente al bosque. Nadie resultó herido durante el encuentro.

Las autoridades del parque recordaron a los visitantes que nunca se acerquen a los elefantes salvajes ni intenten darles de comer, e instaron a los conductores a mantener una distancia de seguridad siempre que se avisten estos animales cerca de las carreteras.

Los elefantes salvajes del Parque Nacional de Khao Yai son bien conocidos por acercarse a los vehículos en busca de alimento.

Con los años, algunos han aprendido a asociar los coches con comida fácil después de que los visitantes dejaran alimentos en el interior o alimentaran a los animales de forma ilegal.

Los responsables del parque han advertido en repetidas ocasiones a los turistas que mantengan la comida fuera de la vista, dejen las puertas de los vehículos cerradas con seguro y eviten incitar a los elefantes, ya que este comportamiento puede poner en riesgo tanto a las personas como a la fauna salvaje.

Se estima que Tailandia alberga unos 3.500 elefantes salvajes, una cifra que ha aumentado en los últimos años pero que sigue estando muy por debajo de los 300.000 que se calculaba que vagaban por el país a principios del siglo XX.

Las principales amenazas para los elefantes salvajes en Tailandia siguen siendo la pérdida y fragmentación de su hábitat, la caza furtiva y el conflicto entre humanos y vida silvestre.