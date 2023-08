Coscu revela que ya no es amigo de Ibai y que ya no le contesta los mensajes

Desde que Ibai anunció la participación de Coscu en la Velada del Año 3, las redes no tardaron en saltar contra él por haberle invitado a un evento tan importante, pese a que tantas personas le acusan de haber abusado de una chica. Se generó una polémica tan grande en las redes alrededor de este tema que muchas personas pensaban que terminarían sacándole del evento. Pero, para sorpresa de muchos, Ibai optó por ignorar todas estas críticas y mantener al argentino dentro de la velada.

Y, aunque parece que tras el evento este tema ya se ha calmado, la relación entre Ibai y Coscu ha terminado viéndose afectada por toda esta oleada de odio. Esto es algo que el propio argentino ha revelado durante su participación en el podcast de BoomCast, donde explicó que Ibai tuvo que aguantar miles decríticas y comentarios por haberle invitado, algo que cree que "lo desgastó un montón" tanto a él como a su relación. Por este motivo, asegura que "a día de hoy" ya no son amigos y que, pese a que él le ha escrito y ha intentado llegas hasta él en más de una ocasión, ya no le responde a los mensajes y no hablan nunca.

Aun así, aclara que han acabado en buenos términos, porque después de terminar su combate en la Velada del Año, Ibai le felicitó por la victoria y le agradeció haber participado. Y, precisamente por esto, él sigue considerándole un amigo pese a que la comunicación en estos momentos sea tan complicada. Pero, de todas formas, señala que es normal que no sea capaz de contestarle por la agenda tan apretada que tiene, ya que le consta que no es el único al que no responde.

Por tanto, aunque Ibai optó por no pronunciarse frente a este tema durante la Velada del Año 3, parece que la cantidad de críticas que recibió sí que le han pasado factura, y han provocado que se enfríe la relación de amistad que tenía hasta el momento con Coscu. Aun así, no sería de extrañar que vuelvan a verse juntos en un futuro, ya que es posible que el distanciamiento se deba tan solo a la apretada agenda que tiene Ibai y no a que haya querido cortar su relación.