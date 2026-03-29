Dominó YouTube durante una década, se fue y ahora regresa: la historia de Tom Scott

El 17 de mayo de 2006, Tom Scott creó una cuenta de YouTube. No subió un vídeo hasta junio de ese mismo año. En él se le veía cocinar un filete a la plancha. Literalmente, con una plancha de ropa:

Esa clase de contenido, habitual durante sus primeros años, acumula muchas visitas, pero no es el motivo por el que es conocido. En mayo de 2013 se puede localizar un cambio estilístico en el que Tom Scott viró hacia contenido divulgativo sobre toda clase de cosas. Ya fuera el cómo pronunciamos palabras…

…el reactor nuclear en medio de Londres…

…qué significan los números de las tostadoras…

…o el vídeo más popular de su canal: "este vídeo tiene X visitas", que actualiza ese número X de forma inteligente.

El crecimiento de Tom Scott fue espectacular, garantizando un ritmo semanal en el que ofrecía contenido interesante tanto de Inglaterra como de cualquier otro lugar del mundo. Es referenciado como un titán de YouTube, una de esas personas que han dado pie tanto a memes como a temas de conversación interesantes. Quizá algo desconocido en el mercado hispano, Tom Scott ha alcanzado más de 6 millones y medio de suscriptores con más de 730 vídeos en su canal.

Y entonces decidió parar. Tras diez años de creación de todo tipo (sitúa el inicio de su formato tal como lo concibe en enero de 2014), había tenido suficiente:

Entre sus razones estaba, por un lado, haber cumplido su objetivo inicial de diez años. Por otro lado, los cambios de YouTube obligaban a que cada vídeo fuera más grande y mejor. Finalmente, el cansancio, porque hasta un trabajo de ensueño es un trabajo. Decidió entonces parar por un tiempo indeterminado. Cuando volviera, lo haría de forma distinta. Ese momento ha llegado ahora, dos años después. Regresa una leyenda de YouTube y, como dice un comentarista, "internet se está curando".