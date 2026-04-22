JPelirrojo la vuelve a liar al posicionarse en contra del aborto: "¿Eres promuerte?"
El creador de contenido JPelirrojo ha vuelto a situarse en el centro de la conversación tras pronunciarse en contra del aborto en Instagram. Sus palabras, difundidas a través de una historia, han generado una amplia reacción entre usuarios y seguidores.
JPelirrojo respondió recientemente a una pregunta planteada por uno de sus seguidores en Instagram sobre su posicionamiento respecto al aborto. La cuestión, formulada de manera directa —"¿Eres provida?"—, dio pie a una respuesta extensa por parte del influencer, que no tardó en difundirse en distintas plataformas.
"Me pregunto si quien hace esta pregunta es consciente de que lo contrario sería ser promuerte. ¿Eres promuerte?", comenzó señalando. En su intervención, el creador de contenido desarrolló un discurso crítico con el aborto, introduciendo además referencias a teorías no verificadas. "Sé que estamos en una época en la que parece que decir que el que se quite la vida a 200.000 bebés diarios porque están dentro del vientre de alguien en vez de haber salido ya es algo malo. Parece que es malo quien lo dice, quien está en contra", afirmó.
En la misma línea, añadió: "Pero en un mundo en el que ya nos han enseñado que quienes nos dominan hacen rituales con bebés, ¿nadie se da cuenta de que esas mismas personas que nos dominan están incentivando y favoreciendo que sea más fácil esto de matar bebés dentro de las tripas? ¿No os dais cuenta de que eso crea energía para esos rituales que ellos quieren?". Estas declaraciones, especialmente por su contenido, provocaron una reacción inmediata en redes sociales.
Numerosos usuarios expresaron críticas hacia el influencer, cuestionando tanto el tono como los argumentos empleados. Algunos comentarios aludían a un cambio en sus opiniones respecto a etapas anteriores, mientras que otros rechazaban directamente sus afirmaciones o las vinculaban con planteamientos considerados conspirativos.
El episodio se suma a otras intervenciones públicas de JPelirrojo que han generado debate en redes sociales. Como siempre sucede con él, esta no será la última vez que cause polémica.
