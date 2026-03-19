Marina Rivers responde a las críticas por asistir a un partido del Real Madrid: "Iré a todos los partidos que me dé la gana"

Una nueva polémica rodea a Marina Rivers. El origen esta vez se sitúa en la asistencia de la influencer a un partido del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, una presencia que, lejos de pasar desapercibida, generó una oleada de comentarios críticos en redes sociales. Parte de esas reacciones cuestionaban tanto su interés por el fútbol como el hecho de haber compartido contenido desde el evento.

Ante ese escenario, Rivers publicó un vídeo en su cuenta de TikTok en el que responde directamente a quienes han alimentado la controversia. En su intervención, ironiza sobre lo que considera una reacción desproporcionada: "¿Cómo se me ocurre ir a un partido al que me están invitando? Estoy loca, es una falta de respeto ir a un partido y grabar dos vídeos", afirma, subrayando el tono sarcástico de sus palabras.

La creadora también apunta a lo que interpreta como un sesgo en las críticas, sugiriendo que el malestar responde más a quién ocupa el espacio que a lo ocurrido en sí. En ese sentido, lamenta que se dedique atención a este tipo de cuestiones mientras otros problemas, como el racismo en el fútbol, no generan la misma intensidad de debate.

Rivers aprovecha además su intervención para reivindicar su relación con este deporte. Asegura que sigue competiciones como la Eurocopa y el Mundial, que conoce la actualidad de la liga española e incluso conceptos básicos del juego. "No te hacen un examen al entrar al Bernabéu", señala, en referencia a quienes ponen en duda su legitimidad como aficionada.

El vídeo concluye con una afirmación clara de autonomía personal: la influencer sostiene que acudirá a los partidos a los que quiera, independientemente de las críticas. Su respuesta se suma a un patrón habitual en redes sociales, donde figuras públicas contestan directamente a la conversación generada en torno a su actividad, en un entorno en el que la exposición y la reacción forman parte del mismo fenómeno.