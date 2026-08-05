Avicii y David Guetta tienen una colaboración inédita que podría salir algún día: "Quizá le quite las telarañas”

Avicii y David Guetta llegaron a trabajar juntos en una canción que permanece inédita. La encargada de revelar su existencia ha sido Bright Lights, cantante y compositora estadounidense que también participó en el misterioso proyecto junto a los dos productores.

La información ha salido a la luz casi por casualidad. Mientras Bright Lights promocionaba su próximo álbum en Instagram, un seguidor le preguntó si conservaba alguna canción inédita junto a Avicii. La artista respondió que tenía una colaboración con el DJ sueco y David Guetta y deslizó que quizá algún día podría “quitarle las telarañas”.

Por el momento, no se conoce el título de la canción, cuándo fue grabada ni hasta qué punto llegó a completarse. Tampoco existe confirmación de que vaya a publicarse próximamente. De hecho, Bright Lights ha aclarado que el tema no aparecerá en el nuevo disco que está preparando.

La cantante, cuyo nombre real es Heather Bright, cuenta con una larga trayectoria dentro de la música electrónica. Ha trabajado con artistas como Zedd, Hardwell y Benny Benassi, además de escribir y grabar la versión vocal original de Language, uno de los temas más importantes de la carrera de Porter Robinson.

La revelación ha vuelto a despertar el interés por las canciones que Avicii dejó sin publicar antes de su muerte en 2018. Parte de ese material ha visto la luz durante los últimos años, pero todavía podrían quedar numerosas demos y colaboraciones guardadas.

Ahora, sus seguidores se preguntan cómo sonaría una canción firmada por Avicii, David Guetta y Bright Lights y, sobre todo, si algún día podrán escucharla. Por ahora, su existencia está confirmada, pero su posible lanzamiento continúa siendo un misterio.