Cardi B confirma que quiere participar La casa de Alofoke y pone fecha a su posible entrada en el reality

La rapera de raíces dominicanas Cardi B ha generado revuelo tras responder a la invitación del creador Santiago Matías, también conocido como Alofoke, para participar en su exitoso programa de convivencia. A través de sus historias en Instagram, la artista explicó que no podrá ser parte del formato ahora debido a su calendario ocupado, en particular por el lanzamiento de su nuevo álbum titulado Am I the Drama?, previsto para mediados de septiembre.

Con buen humor, Cardi B acompañó su mensaje con una broma referida a sus supuestas exigencias para aparecer. "¿Cómo quieren que vaya? ¿En una Caribe Tours?", comentó sarcástica, refiriéndose a la conocida línea de autobuses dominicana. Además, mencionó peticiones extravagantes como un jet privado de 30 asientos, ocho cubos de Pollo Victoria y 30 libras de limoncillo, como condiciones hipotéticas para su llegada.

No obstante, la cantante también transmitió cierto entusiasmo respecto al proyecto audiovisual, especialmente porque su familia sigue la emisión como si formara parte del programa. "Estoy libre en octubre. Si la casa sigue activa para entonces, me paso por allá. Hasta me meto en una discusión si hace falta", afirmó con simpatía, dejando la puerta abierta a una colaboración futura.

La Casa de Alofoke, creado por Santiago Matías, ha logrado trascender en el entretenimiento digital dominicano, convirtiéndose en un fenómeno que también ha captado la atención de figuras internacionales, como Cardi B. Su respuesta no solo confirmó su afición al formato, sino que también reforzó su conexión personal con el contenido dominicano actual.

Al cerrar el mensaje, la rapera demostró una vez más su habilidad para combinar humor y autenticidad, reforzando su vínculo cultural con República Dominicana y su disposición a colaborar si se cumplen ciertas condiciones, sin comprometer su agenda profesional.