¿Silent Hill en Fortnite? La colaboración podría estar más cerca que nunca

Fortnite es uno de los juegos más populares en la actualidad y los millones de jugadores que participan en sus batallas a diario bien lo demuestran. Por su parte, Silent Hill está considerado como todo un clásico del terror: una franquicia que no necesita presentación alguna y que sigue evolucionando año tras año. Pero, ¿qué pasaría si ambas se dieran la mano?

Este es el sueño de una amplia legión de jugadores, quienes arden en deseo de adentrarse en el mundo de guerra de Fortnite con sus personajes de Silent Hill favoritos. Un sueño que, por lo que parece, podría hacerse realidad más pronto que tarde.

El próximo 25 de septiembre llega una nueva entrega de la saga con Silent Hill f. Una historia ambientada en el Japón de los años 60 y que promete (al igual que las anteriores) poner a prueba la resistencia emocional de los jugadores. Teniendo en cuenta que Epic Games tiende a aprovechar este tipo de eventos para lanzar sus colaboraciones, el momento parece el idóneo.

El rumor ha llegado con fuerza tras el tuit de @wensoing que, a pesar de no revelar las "múltiples fuentes internas", anunciaba esta colaboración tan especial.

Si bien es cierto que el estilo visual de ambos universos no tiene nada que ver entre sí, Fortnite ya ha sabido adaptar en el pasado personajes y obras de lo más diversas. Desde Predator y Alien hasta One Punch Man o El juego del calamar: en este campo de batalla entra todo el mundo.

Por el momento, no hay una confirmación oficial. Lo que sí es seguro es que, si echas de menos la tensión de Silent Hill, en unas pocas semanas podrás poner a prueba lo último de Konami en Japón.