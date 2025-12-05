Carminho, tras brillar con Rosalía: ¿Por qué españoles y portugueses no nos juntamos más?

Carminho, la primera portuguesa que alcanzó un número 1 en España gracias a un encuentro creativo con Pablo Alborán, ha vuelto a trabar recientemente otra colaboración de altura con una artista nacional, Rosalía, reforzando su deseo de que "más artistas de los dos lados hagan este intercambio".

"Es una pena, porque conocemos muy poco lo que hacemos unos y otros. Hace 12 años aquel momento con Pablo representó una magia obvia, porque ves que nos entendemos, que estamos cerca, que la lengua es parecida y que nuestros géneros más tradicionales se tocan. ¿Por qué no estamos más veces juntos?", se pregunta en una entrevista con EFE ante la falta de una relación musical más fluida entre vecinos.

Solo hacía dos años de la publicación de su primer álbum, 'Fado' (2009), cuando un Alborán entonces también emergente pero muy prometedor le tendió la mano para cantar juntos el tema 'Perdóname' en 'En acústico' (2011), que llegó a lo más alto en España.

"Fue un momento muy especial en mi vida este encuentro con Pablo. Es una amistad que se quedó para siempre y que representa de alguna manera mi relación con el público español", rememora Maria do Carmo de Carvalho Rebelo de Andrade (Lisboa, 1984), más conocida como Carminho.

Hija de la también cantante de fado Teresa Siqueira, apenas comenzando la adolescencia ya debutó como intérprete en la taberna que había adquirido su progenitora.

"A esa niña de 15 años le diría que siguiera confiando en su instinto. Fue ella la que me lo enseñó y siento que son extraordinarias algunas decisiones que tomé siendo tan joven", destaca sobre aquella joven que, pese a las ofertas para grabar su primer álbum, se tomó su tiempo para conocer antes el mundo.

Ese diálogo consigo misma, con lo que permanece y todo lo que ha cambiado con los años, es la simiente de 'Memória', el fado que aparece incluido en el flamante cuarto álbum de Rosalía, 'Lux' (2025), y que ella coescribió.

"Ha sido una alegría muy grande poder colaborar con una artista increíble como una de sus aliadas", destaca de ese encuentro con la catalana, que nació "de un plan mucho más tranquilo" y "nada premeditado".

Según cuenta, propuso ese tema para su último trabajo, el también reciente 'Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir' (2025). "Yo quería pedirle a Rosalía que cantara en mi disco y la invité porque, cuando la compuse, pensé en ella", cuenta sobre la génesis de esta colaboración que terminó formando parte finalmente de 'Lux'.

"Creo que los artistas verdaderos están conectados con unas antenas que captan energías. Porque yo no conocía nada del disco de Rosalía hasta que salió, solo sobre mi propia música que estaba ahí. Por eso es extraordinario cómo las cosas cobran sentido y las personas están conectadas en tiempos", afirma sobre cómo su composición se inserta en un álbum tan espiritual y místico.

Reconoce que no a todo el mundo le habrá sonado bien escuchar a una española cantar en portugués un fado. "Los géneros tienen dos polos, entre los gatekeepers, que son muy importantes para la tradición y para mantener el espíritu en la evolución de la oralidad, y la profunda libertad de que el género pueda ser manoseado, porque está vivo", defiende quien se ha mostrado siempre audaz en su música.

"Yo me siento con la legitimidad para intentar cambiar el fado de fuera adentro y creo que el camino para hacerlo es el profundo conocimiento del género", señala quien por ejemplo ha incluido en sus discos instrumentaciones que no eran tradicionales. Solo en el último, aparecen un cristal bachet, ondas Martenot y un vocoder.

Ella insiste en "convivir con respeto" entre todas las formas de abordar el fado. "Porque no hay una identidad definida. La identidad es tu propia historia", apunta, antes de subrayar la importancia de que "cuanto más hagamos y más juntos estemos, el género más se va a escuchar".

"Y aparte de todo, es que todo esto lo hago para mí. Por eso no corro buscando validación. Eso es el antiarte", apostilla con una opinión que suscribiría la misma Rosalía, con la que espera poder reproducir pronto en vivo ese 'Memòria'.