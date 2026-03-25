Una cría de elefante huérfana duerme en el regazo de su cuidador tras ser rechazado por su manada

Hay historias que siguen golpeando años después. Este vídeo recuperado vuelve a emocionar al mostrar el momento en que una cría de elefante huérfana regresa a los brazos de su cuidadora tras fracasar su reintroducción en la naturaleza.

Chabakeaw, una elefanta de apenas dos años, fue hallada completamente sola y atrapada en el barro en Bueng Kan, al noreste de Tailandia, el 4 de abril de 2019. Su rescate marcó el inicio de cinco meses de cuidados intensivos por parte de agentes de vida silvestre, que lograron sacarla adelante.

Con el objetivo de devolverla a su entorno natural, el equipo decidió liberarla junto a su manada el 18 de septiembre. Sin embargo, el intento duró poco. Apenas dos días después, los agentes la encontraron de nuevo sola, a un kilómetro y medio del punto de liberación: había sido rechazada.

Las imágenes, grabadas el 27 de septiembre de 2019, captan el instante que lo resume todo. Chabakeaw, visiblemente agotada, se acurruca en el regazo de su cuidadora y se queda dormida, buscando la seguridad que no encontró en la naturaleza.

El especialista en elefantes de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN, Pichet Noonto, explicó que el rechazo tiene una causa clara: "No fue aceptada por el líder de la manada. Haber sido criada por humanos durante más de cinco meses dificultó su adaptación al comportamiento salvaje".

El futuro de Chabakeaw ahora es incierto. "La cuidaremos mientras planificamos sus próximos pasos, pero devolverla a la manada podría no ser una opción", concluye el experto.