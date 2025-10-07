Donald Trump desvela que Diddy le ha pedido un indulto

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que el rapero y productor musical Sean "Diddy" Combs le ha solicitado un indulto presidencial después de haber sido condenado a cuatro años de cárcel por dos delitos relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución.

En unas declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, Trump aseguró: "Mucha gente me ha pedido indultos. Yo lo llamo Puff Daddy. Él me ha pedido un indulto". Cuando la periodista Kaitlan Collins, de CNN, le preguntó si consideraría concedérselo, el expresidente respondió con cautela: "Tendría que revisarlo. No lo consideraría ni lo dejaría de considerar. No sé nada al respecto. Hablaré con el Departamento de Justicia".

La afirmación de Trump llega apenas unos días después de que Combs fuera sentenciado a 50 meses de prisión (algo más de cuatro años) tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte interestatal para fines de prostitución, violando la conocida Mann Act. Aunque el jurado lo absolvió de los cargos más graves de trata de personas y conspiración criminal, la jueza encargada del caso consideró probado que el artista organizó repetidamente viajes y encuentros sexuales pagados, sirviéndose de su influencia y poder en la industria musical.

Durante el proceso, los fiscales describieron un patrón de comportamiento abusivo y coercitivo, mientras que la defensa insistió en que las relaciones eran consensuadas y que Combs había sido víctima de un juicio mediático más que legal. La acusación había pedido más de once años de cárcel, mientras que su defensa solicitó poco más de un año, alegando motivos de salud y rehabilitación. Finalmente, el tribunal impuso una condena intermedia de cuatro años.

Combs, de 55 años, se encuentra recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn desde su detención en septiembre de 2024. Sus abogados han solicitado que cumpla el resto de la pena en una prisión federal de baja seguridad en Nueva Jersey, donde podría participar en programas de tratamiento contra las adicciones y recibir visitas de su familia.

El caso de Diddy, uno de los empresarios más poderosos del hip hop, ha generado un enorme impacto mediático. Su caída en desgracia ha sido vertiginosa desde que varias mujeres lo acusaran públicamente de abuso sexual y coerción. A raíz de las denuncias, marcas como Adidas y Revolt TV rompieron sus lazos con el artista, y su mansión en Miami fue registrada por el FBI a comienzos de 2024.

En su intervención ante los periodistas, Trump recordó que en el pasado había mantenido una relación amistosa con Combs, pero señaló que esta se enfrió tras su llegada a la política. “Era muy amigo de él, pero cuando me postulé para el cargo fue muy hostil, y eso hace que sea más difícil”, comentó el expresidente, aludiendo a la tensión personal entre ambos.

Aunque Trump no descartó por completo la posibilidad del indulto, tampoco ofreció ninguna señal de que vaya a concederlo. De momento, el asunto queda en manos del Departamento de Justicia, que deberá revisar la solicitud formal antes de emitir una recomendación.

La petición de Diddy se suma a una larga lista de solicitudes de clemencia que suelen llegar al presidente de Estados Unidos tras sentencias mediáticas. No obstante, el debate sobre si figuras públicas condenadas por delitos sexuales deberían beneficiarse de un indulto presidencial promete generar controversia política y social en los próximos meses.