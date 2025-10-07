Taylor Swift aclara los rumores sobre por que rechazó actuar en la Super Bowl

Desde hace muchos años los rumores de que Taylor Swift actuaria en el tiempo medio de la Super Bowl han estado circulando pero ahora que está prometida con Travis Kelce esos rumores son cada vez más insistentes. Ahora que conocemos que Bad Bunny será el encargado de actuar en 2026 Taylor Swift aprovechó su paso por The Tonight Show para aclarar porque no ha aceptado actuar en la Super Bowl desmontando algunos rumores falsos.

La superestrella del pop, de 35 años, visitó el programa The Tonight Show el lunes 6 de octubre para charlar con Jimmy Fallon sobre su nuevo disco. Durante la entrevista, ambos repasaron varios rumores recientes sobre la cantante, que Swift se encargó de confirmar o desmentir. Entre ellos, reconoció que su amigo Ed Sheeran se enteró de su boda a través de Instagram, pero negó rotundamente haber rechazado actuar en la Super Bowl por motivos relacionados con los derechos de la actuación o por cualquier conflicto similar.

Una de las revelaciones más comentadas de su paso por el programa fue precisamente su explicación sobre por qué no participará en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl. Cuando Fallon le preguntó directamente si había rechazado la oferta “por las imágenes de su actuación”, Swift respondió con un rotundo “no”.

A continuación, ofreció una larga aclaración: "La cuestión es la siguiente —empezó—. Jay Z siempre ha sido muy bueno conmigo. Nuestros equipos están muy conectados. A veces llaman para preguntar qué opino de algo... pero eso no significa que haya una oferta oficial ni una reunión formal. La verdad es que estoy enamorada de un chico que practica ese deporte, en ese campo, de verdad."

La artista también reflexionó sobre lo intenso que resulta para ella ver a su prometido, Travis Kelce, jugar en la cancha, y cómo eso influye en su decisión de no aceptar el espectáculo de medio tiempo. "Eso es ajedrez violento —dijo Swift—. Son gladiadores sin espadas. Es peligroso. Toda la temporada estoy pendiente de lo que hace ese hombre en el campo. ¿Te imaginas si estuviera cada semana arriesgando su vida en un deporte tan exigente y yo, mientras tanto, pensando: ‘¿Cuál debería ser mi coreografía? Quizá dos versos de Shake It Off, Blank Space y Cruel Summer; sería genial’?".

Finalmente, Swift quiso dejar claro que su decisión no tiene nada que ver con Kelce: "Esto no tiene nada que ver con Travis. A él le encantaría que lo hiciera. Simplemente estoy demasiado concentrada."