David Rees cuenta su curiosa coincidencia con Rigoberta Bandini: ambos tienen una canción con un título similar y duda si publicar la suya

David Rees, músico y creador de contenido, relató en sus historias de Instagram una coincidencia que le ha generado cierto dilema creativo. El artista explicó que hace meses escribió una canción de la que se siente especialmente orgulloso, titulada Si me muero mañana. Aunque la ha interpretado en algún concierto, aún no la ha publicado oficialmente.

El problema, según contó, surgió cuando Rigoberta Bandini lanzó en septiembre de 2024 una canción titulada Si muriera mañana. Rees aclaró que su tema fue compuesto en marzo de ese mismo año y que ambos trabajos no tienen relación alguna, más allá del parecido en el título y la coincidencia temática. Aún así apuntó que los estilos son totalmente diferentes, descartando cualquier sospecha de plagio y subrayando que se trata de una casualidad.

Pese a ello, confesó que ahora siente reparo a la hora de publicar la canción, por miedo a que se interprete como una copia o una respuesta a la de Bandini. "Me da cosa sacarla y que alguien piense que la he copiado", reconoció en sus historias, dejando claro que no considera que la artista catalana haya tomado su idea.

Sus seguidores, sin embargo, le han mostrado apoyo unánime. Muchos le animan a lanzar la canción y recuerdan que la coincidencia de títulos y conceptos es algo habitual en la música, especialmente cuando se trata de ideas universales. "Si una canción es buena, merece ver la luz", comentaba un fan.

Por ahora, Rees no ha confirmado si finalmente publicará el tema, aunque el interés que ha generado entre su comunidad podría empujarle a hacerlo en los próximos meses.