Lola Índigo denuncia las dificultades de organizar un festival con un equipo exclusivamente femenino: "Necesitamos a un hombre para que nos hagan caso"

La artista granadina Lola Índigo se encuentra en plena resaca emocional de su proyecto cultural GRX La Feria, un festival que combina música, creación artística y programación cultural y que ha sido concebido desde su entorno creativo con una estructura liderada mayoritariamente por mujeres. Sin embargo, el desarrollo del evento no ha estado exento de obstáculos que la cantante ha querido visibilizar en su última intervención pública.

Durante la entrevista, Lola Índigo describió algunas de las situaciones vividas en el proceso de organización, especialmente en lo relativo a la interlocución con determinados agentes externos. Según explicó, en varios momentos del proyecto sintieron que su mensaje no era recibido con la misma atención cuando era transmitido por mujeres del equipo.

"Esto ha sido un festival hecho por mujeres y nos ha costado tanto remarlo que nos hemos dado cuenta de una realidad muy chunga", afirmó la artista. En su relato, la cantante señaló que en determinadas negociaciones se vieron obligadas a recurrir a una figura masculina cercana al proyecto para poder avanzar en algunas gestiones.

"Fue muy duro darnos cuenta de eso, porque toda la gente que ha estado haciendo el trabajo más duro y más sucio han sido mujeres", añadió. La cantante subrayó que la situación no responde a una anécdota aislada, sino a una dinámica que, según su experiencia, sigue presente en el sector.

Lola Índigo insistió en que el hecho de que el festival sea una iniciativa liderada por ella y su equipo no ha evitado este tipo de fricciones. "Y al final para pelear por cosas hemos necesitado a un hombre porque no nos hacían caso", explicó, visibilizando así una contradicción que, en su opinión, evidencia la persistencia de ciertos sesgos en la industria.

La artista concluyó su reflexión destacando que este tipo de experiencias han supuesto un aprendizaje dentro del proceso creativo y organizativo del festival. GRX La Feria continúa su desarrollo como uno de los proyectos culturales más ambiciosos vinculados a la carrera de Lola Índigo, con una apuesta centrada en la música y la visibilidad de nuevos formatos de producción artística.