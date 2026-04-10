Melendi anuncia para el 8 de mayo Pop Rock su primer disco con material inédito en 5 años

Melendi está de vuelta y lo hace por la puerta grande. Desde hoy, 10 de abril, ya está disponible la preventa de su nuevo trabajo discográfico, titulado significativamente Pop Rock. El álbum completo verá la luz el próximo 8 de mayo, marcando el retorno de una de las figuras más influyentes de la música española de las últimas dos décadas. Los amantes del formato físico tendrán una cita especial el 15 de junio con el lanzamiento en vinilo, que incluirá una sorpresa exclusiva para los más rápidos.

Más que un título, Pop Rock es el manifiesto del Melendi más auténtico. El disco apuesta por un sonido de guitarras enérgicas, letras directas y esa voz inconfundible que recupera su esencia más genuina y desenfadada. Tras el arrollador éxito de 20 años sin noticias, este proyecto nace de la madurez y la conexión eléctrica con el público que ha definido su etapa más reciente.

Para premiar la fidelidad de sus seguidores, las primeras 1.000 unidades del vinilo llegarán en una edición firmada. Es el sello de identidad de un artista que, tras su imagen rebelde, esconde la sensibilidad necesaria para unir a distintas generaciones bajo un mismo estribillo.

Los números respaldan un fenómeno que no se detiene: casi 9 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 5 millones de suscriptores en YouTube. Melendi llega a este nuevo lanzamiento tras coronarse como el artista español con mayor venta de entradas en el último año.

Con un legado que incluye 24 discos de platino y más de 3,5 millones de copias vendidas a lo largo de su carrera, el músico asturiano se prepara ahora para romper sus propios récords. Pop Rock no es solo un disco; es el estallido de un artista indoblegable que promete firmar uno de los grandes hitos musicales de este 2026.