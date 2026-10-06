Rozalén habla de su embarazo: "Esto te dispara todo, te dispara el miedo, la ilusión y la inspiración por supuesto"

Tras anunciar a finales de verano que espera su primer hijo junto a su pareja, Bonzo, Rozalén ha reaparecido públicamente en el estreno de la película Por todo lo alto (Arriba Tutto), dirigida por su paisano José Mota. La cantautora albaceteña acudió al evento para apoyar la cinta, en la que participa interpretando una canción compuesta para la banda sonora.

Con una gestación de cinco meses y medio, la artista se mostró muy ilusionada ante los micrófonos al confirmar que espera un niño. Rozalén explicó cómo afronta este periodo vital mientras mantiene una pausa profesional alejada de los escenarios, dedicada por completo a la composición de nuevos temas y a la creación en un entorno de mayor tranquilidad.

Respecto a este viaje personal, la cantante reconoció que se trata de una etapa salvaje e intensa que inevitablemente se traslada a su faceta como compositora. Pese a los recelos iniciales propios de la maternidad, aseguró encontrarse muy bien y con la intención de disfrutar de cada fase del proceso creativo y vital. "Está todo perfecto, está todo perfecto. Bueno sí, o sea, estoy todo el año también así de parón escribiendo pero claro, esto te dispara todo, te dispara el miedo, la ilusión y la inspiración por supuesto", sentenció.

Veremos como afronta Rozalén su nueva etapa como madre y que música acompaña todo lo bueno que está por venir en su vida.