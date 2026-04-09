Tokischa, denunciada por grabar semidesnuda en una basílica de Donostia

Tokischa está pasando por una de sus etapas más convulsas, desde que ascendió en las listas musicales latinas. Su decisión de raparse el pelo en pleno show fue muy criticada, y cuando esa polémica estaba todavía en el aire, llega una nueva oleada de titulares por su proyecto (No) Margine, que pretende reclamar lo sagrado y distanciarlo de los ideales conservadores que se le suelen asociar. Ha sido precisamente una organización ultraconservadora la que ha denunciado a Tokischa, por "profanar" una basílica de Donostia al hacerse fotos dentro de ella en ropa interior.

Si se observa el proyecto audiovisual (del que, por ahora, solo hemos visto la primera parte), se puede comprobar cuáles son las intenciones de la artista con este proyecto: denunciar la hipocresía de muchas de las personas que se declaran "cristianas", pero que actúan en contra de lo que la propia religión considera correcto. En el vídeo, Tokischa aborda temas como los comentarios machistas, poniendo como ejemplo a dos hombres que se dirigen a ella de forma inapropiada mientras están dentro de la iglesia y portando un gran colgante con la cruz. Ella los calla diciendo "¿Crees que Él va a estar orgulloso de eso?".

En el vídeo, Tokischa aborda también temas como la prohibición del uso del euskera durante el franquismo, con la historia de Nekane Urrutia, una profesora que enseñó el idioma de forma clandestina durante la dictadura. De ahí, pasa a tratar asuntos como el orgullo LGBTIQ+, en un proyecto que, sin duda, tiene todos los ingredientes para enfadar a las organizaciones de ultraderecha, como la que ha denunciado ahora a la cantante.

Esta denuncia se puede considerar, por tanto, un éxito para Tokischa, ya que queda claro que el proyecto buscaba remover conciencias y generar debate. Estará en manos de los tribunales decidir si este es un proyecto que profana los ideales cristianos, si es que el asunto avanza en el terreno legal. El Obispado de la zona también se ha pronunciado en contra de estas imágenes, que fueron obtenidas sin su consentimiento, en un acuerdo limitado entre la productora y los responsables de la basílica en la que se grabó.