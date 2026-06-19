Los jugadores deberán ser compensados cuando cierre un servidor: así lo opina la UE

La iniciativa ciudadana Stop Killing Games es un movimiento social que, a lo largo del último año, ha ganado mucha fuerza. Su labor y propósito está en su propio nombre, dado que buscan evitar el cierre completo de videojuegos, especialmente aquellos cuya principal forma de juego es en línea. Es a estas alturas ya tradicional encontrarse con videojuegos de hace más de unos pocos años cuyos servidores han sido cerrados. En juegos que incluyen una campaña offline, la experiencia sigue teniendo sentido. Pero en juegos centrados en el competitivo y en jugar contra otros jugadores, esto aniquila por completo su razón de ser.

Las desarrolladoras de videojuegos se han dedicado a cerrar servidores de esta categoría sin ninguna preocupación cuando sus ciclos de vida llegaban a su fin. Esto puede ir desde más de una década hasta apenas tres años. Es una lotería, dado que también depende de si han sido un éxito de ventas o un descalabro de proporciones considerables. Pero algunos jugadores invierten mucho tiempo en estos juegos y quieren que se les ofrezca una alternativa para disfrutar de aquello por lo que han pagado. Aquí entra Stop Killing Games, que está dando los primeros pasos en la Unión Europea para garantizar protección legal.

Si bien la interpretación actual de las primeras comisiones parecen señalar que no van a tener éxito, lo cierto es que simplemente les han apuntado en la dirección correcta para que todo esto llegue a buen puerto. Han analizado su propuesta, indicado sus debilidades y examinado qué parte de la normativa vigente les puede ayudar y cuál necesita ser modificada. Las declaraciones más importantes, eso sí, son las siguientes: "Los proveedores de videojuegos deben tratar a los consumidores de forma justa incluso cuando deciden descontinuar un juego y si dejan de ofrecer un juego antes de lo estipulado en el contrato o antes de lo que los consumidores podrían esperar razonablemente los jugadores deben recibir una compensación adecuada".