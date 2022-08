Ricky Edit contra Borja Escalona: "Me parece un tío muy inteligente, pero muy perdido a nivel ético"

Borja Escalona contra RickyEdit es uno de los crossovers menos inesperados que podrían suceder en las redes. El "sociópata diagnosticado", además de "adicto" a la atención, no ha querido morderse la lengua frente al aluvión de críticas de "cachorritos" como el también controvertido streamer.

"A Ricky lo considero colega" y "juntos hicimos un directo de 9000 personas, así que de nada" comienza el "mesías controversial" (calificación arrogante que se adjudica él mismo, aunque lo escribe sin tilde). Pero el ahora andorrano le corrige inmediatamente, empezando por las audiencias: "en aquella época hacía medias de 12.000 espectadores, así que gracias de qué".

"No quiero tener de amigo a una persona que va con esa caradura, sea por un papel, o sea porque es así", explica, y afirma que la única relación que le une es que "hace un año, con lo de la maquinilla" le invitó a un debate donde "se echó a llorar y luego estaba actuando". Típico de Borja, todo sea dicho.

Con todo, le reconoce una estrategia que personalmente "le da asco" y califica de pícara: "Me parece un tío muy inteligente, pero al mismo tiempo muy perdido a nivel ético, abstraído de la realidad". Hace especial hincapié en que las excusas del mesías son contradictorias o incompletas, en un análisis que se le hace aburrido hasta a él. "Pero esto me da para hacer otro vídeo y monetizarlo", añade, siendo hoy mismo tendencia número 1 en YouTube España.

"Eres un notas que entra en un local pidiendo cosas gratis, no me la cuelas, ni a mí ni a nadie". Tras el "vacile" de Borja asegurando que ha "ganado 5000 euros en tres días", Ricky pone seriamente en duda que haya conseguido esa cantidad y añade: "aunque fuera verdad, que no hay quien se lo crea con lo que has montado, ubícate. Es un pastón pero a mí no me da ninguna envidia".

"¿Sabéis qué es lo que me preocupa? Que en realidad esté haciendo el ridículo, como dice Escalona", explica dirigiéndose a su audiencia. "Él sabe mucho de eso y que te lo diga una persona que es experta, uf".

Por ubicar un poco todo el asunto, Borja ha rechazado ir a The Wild Project, sigue con sus directos, prometiendo "cositas" que están por venir y "haciendo un pastizal" en YouTube y TikTok, según sus palabras. Cabe señalar que ahora mismo no llega a los 30.000 seguidores sumando ambas plataformas.

Herramientas profesionales y conocedores del sector cifran en "como mucho 250 euros" los ingresos que puede hacer en una semana desde esas redes, si bien no tienen en cuenta las donaciones personales, imposibles de calcular y secretas. ¿Puede ingresar lo que dice? Pues oye, imposible no es, pero ni él mismo podría argumentar que es fácil dada su fama, ni lo ha demostrado como cierto. Probablemente, nunca lo hará.