RickyEdit vuelve contra Borja Escalona: "Se humilla él solo"

Las playas pueden estar mucho más vacías que hace dos semanas y la vida vuelve a palpitar lentamente en las grandes ciudades, pero que todavía es agosto se nota en que la segunda monserga de RickyEdit sobre Borja Escalona es tendencia nacional en YouTube.

Tremendo aburrimiento de actualidad como para seguir hablando de un personaje sumido (gustosamente y por decisión propia) en las cloacas de la fama, quien todavía se atreve a ostentar un "alto nivel de vida" subjetivo, of course, a base de vender su reputación. No muy cara, me atrevo a apuntar, sabiendo las posibles consecuencias de sus actos. Por ejemplo: ¿dejarías que entrase a un negocio tuyo?

Los 26 minutos son más plomizos que ver en bucle 'Baby Shark', porque el tema de las amenazas en el local gallego suenan a un tema del jurásico. Si Ricky sigue con ello, y él mismo lo reconoce, es por "monetizar el contenido", y mal no le debe estar yendo "poniendo en su sitio" a Escalona. Reconozcamos otra cosa: mucho mérito tampoco tiene.

"Le caes tan mal a la gente que solo por joderte han puesto al local de las empanadillas en el primer puesto de reseñas a nivel europeo", dice el youtuber, aunque no hemos podido comprobar que tal extremo sea correcto. A Tapa do Barril sí figura el local número uno en varias herramientas gastronómicas online dentro de la zona de Vigo, y sus redes se han multiplicado en seguimiento.

En realidad me pregunto si semejante apoyo no tiene un valor quizá superior a los 2500 euros que pide engañosamente Escalona. El término exacto es 'torticero', que seguro que un "licenciado en derecho" (así se definió frente a Viviendoenlacalle) como él lo sabe. "Todo estaba pactado", "es una estrategia" o "gracias a mí conocen el sitio" son razonamientos tan lastimosos que parecen un vaciado de su exigua respetabilidad en favor de una explosión para la del local pontevedrés.

En fin, sin desmerecer a Ricky, de verdad que no hace falta que veas su vídeo pese a que en el mismo rebate hábilmente cada argumento inverosímil de Escalona. Sí hay un punto que rechina especialmente, y es aquel en el que denomina al provocador de persona "muy inteligente". WTF.

Es algo que no me queda tan claro al verle faltar el respeto una oración de mediodía en una iglesia madrileña, su defensa de "colarse hacia fuera" en el metro, o "hacerse el loco" al coger una botella de agua (coste: 50 céntimos) en un establecimiento muy humilde. Confundimos inteligencia con listillo, e incluso esa picardía arrogante con un tipo de difícil definición más allá de la que él mismo se da: "sociópata diagnosticado". Ya te digo yo que ningún ojeador del Mensa está detrás de él.

La frase que resume perfectamente este tema es la de Borja Escalona y la reflexión posterior del streamer: "Tienes el pelo rosa, pero eres un adulto; compórtate como tal, no como yo". Respuesta de Ricky: "Es que no hace falta ni decir nada, se humilla él solo". Lo de las "amenazas de muerte" o los "12.000 euros por entrevista" es tan lamentable que ni lo vamos a tocar, entra en eso del bochorno y el desprecio hacia sí mismo.