Cómo sobrevivir a una noche de fiesta si no tienes mucho aguante

Una buena cena

Lo más importante antes de cualquier noche de fiesta es cargar bien el estómago para que tengas energía para la noche y un buen colchón para que el alcohol no te pegue tan fuerte. Intenta, además, cenar un poco más tarde de lo normal, y evita las comidas que te revuelvan la tripa, como los picantes o los crudos.

Paradas para comer

Además, es importante que te programes paradas para tomar algún snack a lo largo de la noche. Un trocito de pizza, un perrito caliente o cualquier otra comida de un restaurante que abra por la noche puede salvarte del desastre.

De menos a más

En lo que al alcohol se refiere, no empieces por todo lo alto: arranca con sustancias más suaves, y ve poco a poco a más, si es que quieres. Te servirá para estar bien la mayor parte de la noche, y así poder seguir el ritmo a aquellos que tengan mucho aguante.

Póntelo fácil

Todas aquellas trabas que puedas ahorrarte, ahórratelas: no camines demasiado; si hace frío, lleva prendas de abrigo adecuadas; toma alguna bebida energética o un buen chute de cafeína si lo necesitas; lleva calzado cómodo y prendas que no te vayan a traicionar si tienes algún tropiezo.