¿Es malo hacerse lavativas? Todo sobre las duchas previas al sexo anal

Si practicas el sexo anal de forma recurrente, es probable que te hayas planteado o incluso te hayas realizado alguna lavativa o ducha anal antes de dicha relación sexual. Aunque muchas personas tienen un flujo intestinal bueno y no las necesitan, hay quienes prefieren recurrir a ellas para tener un extra de seguridad en una práctica que es, por su naturaleza, bastante vulnerable. Pero, ¿es malo hacerse lavativas?

Todo depende del tipo de ducha anal que acostumbres a hacerte. Hay una práctica muy extendida y que no es para nada saludable: el uso de las mangueras de la ducha para hacerse lavativas. La cantidad de agua que entra y la presión con la que lo hace es excesiva, y lo normal es que esa agua acabe subiendo a cavidades superiores del intestino en las que hay toda una microbiota que cumple con funciones digestivas importantes. La presencia del agua en esa zona no es dañina si es puntual; pero, si se hacen ese tipo de lavativas de forma habitual, podrán empezar a notarse las consecuencias de tener una flora bacteriana desequilibrada.

Lo ideal es utilizar instrumentos, como las perillas, para introducir pequeñas cantidades de agua que ayuden a desalojar lo que pueda haber en el recto, pero que no lleven el agua hacia zonas que no son de interés. Esto ayudará, además, a que el proceso de lavado sea mucho más rápido, y a que no se queden restos de agua en el interior que salgan varias horas después de la lavativa. En el recto no hay bacterias que cumplan un rol importante en la salud digestiva, así que no hay evidencias médicas que desaconsejen su uso habitual. Es mejor tener una dieta rica en fibra que mantenga esa zona siempre limpia; pero, si quieres hacerte lavativas pequeñas de vez en cuando, no tienes que temer por tu salud.