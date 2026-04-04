La primera cita ha ido bien… y ahora, ¿qué? Consejos para tus siguientes pasos

Keep calm

Es importante que mantengas tus emociones y expectativas bajo control. Haber tenido una buena primera cita es una noticia genial, pero todavía falta mucho por descubrir de esa persona para saber si puede ser alguien adecuado para ti. No te fuerces a hacer cosas que no quieres solo para mantener su atención, y tampoco envíes mensajes que no mandarías de forma natural. Si siente interés, lo sentirá sin importar lo que hagas o digas: sé la mejor versión de ti mismo, ya que es la que debe gustarle a esa persona.

Ponte en su lugar

Siempre que tengas dudas sobre cómo deberías actuar, piensa de forma sincera y genuina en qué es lo que te gustaría a ti que hicieran contigo después de una primera cita. ¿Te gustaría que te propusiesen un plan para una segunda cita a los pocos días? Proponlo. ¿Te gustaría recibir mensajes de buenos días y buenas noches? Mándalos. Ocurra lo que ocurra, lo importante es que tú tengas la tranquilidad de que siempre has sido tú mismo, y que has dado lo mejor que podías ofrecer.

Tu paz ante todo

No permitas que este buen momento se convierta en una obsesión y te distraiga de otras cosas importantes que haya en tu vida. A ti te atraen las personas con una vida interesante, amigos y seguridad en sí mismas, ¿verdad? Pues entonces tú también debes ser una de ellas. Continúa haciendo cosas interesantes y deja que este encuentro te lleve a cosas bonitas cuando tengan que llegar, sin forzarlas.